В России стали запрашивать справку об отсутствии трансперехода у будущих приемных родителей

Органы опеки в Санкт-Петербурге теперь запрашивают от людей, желающих стать опекунами или приемными родителями, справку об отсутствии трансгендерного перехода. В российских ЗАГСах подобных документов не выдают. Об этом изданию «Важные истории» рассказали россияне, которые столкнулись с новыми требованиями.

Документы об «отсутствии смены пола» начали требовать в органах опеки Санкт-Петербурга еще с 2024 года, несмотря на то, что в официальном перечне документов никаких похожих справок нет. При этом, каждое учреждение требует разные типы подтверждения: где-то хватит лишь письменного заверения в автобиографии будущего родители или опекуна, а где-то просят предоставит справку о рождении из ЗАГСа.

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«Сотрудница опеки мне сказала: “Нам самим стыдно спрашивать справку о том, что вы не меняли пол. Мы спрашиваем ее даже у престарелых людей, которые оформляют опеку над недееспособными детьми” <…> Мне было смешно делать эту справку — я родила пятерых детей, какие в моем случае сомнения?» — рассказывает собеседница издания, которая доказывала свой пол с помощью справки о рождении.

Еще двое петербурженок подтверждают, что им тоже пришлось доказывать, что они не совершали гендерный переход в местных органах опеки. Ирина (имя изменено) рассказала, что ее и ее супруга попросили письменно указать, что оба члена их семьи не делали транспереход и не владеют собственностью за границей. Другая женщина, Светлана, тоже расписывалась в официальных документах об отсутствии трансперехода, потому что не нашла справку, которую от нее требовали.

«Важные истории» связались с некоторыми органами опеки в Петербурге и спросили, почему они требуют несуществующих справок. Журналистам объяснили, что эта инициатива «была спущена» из Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Правда, в одной петербуржской опеке сотрудница впервые услышала о справке и сказала, что никто не вправе требовать документы, которых нет в официальном перечне.

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Опрошенный изданием юрист (он говорил на условиях анонимности) подтверждает, что требовать документы вне обязательного перечня незаконно. Требования Комитета по социальной политике Санкт-Петербурге попросту противоречат постановлению правительства, которое имеет силу на всей территории России, объяснил адвокат.

В России документ об отсутствии трансперехода действительно требуют с 2024 года, однако это условие распространяется не на всех граждан. Эту справку должны показать иностранцы и лица без гражданства, которые хотят усыновить детей из России, а также граждане с российским паспортом, но проживающие за рубежом на постоянной основе.