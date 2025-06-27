Россияне похитили журналиста ради выкупа

В Таиланде четверо россиян похитили и избили своего соотечественника – 28-летнего журналиста. Как пишет Thai Newsroom, похитителям удалось получить выкуп в размере шести миллионов рублей.

Издание называет пострадавшего Mr. David и уточняет, что он работает специальным корреспондентом в одном из российских информационных агентств. Инцидент произошел ранним утром 26 июня в отеле города Паттайя. Примерно в пять утра четверо граждан России ворвались в номер журналиста. Они начали угрожать ему пистолетом, заковали в наручники, надели на голову черный пакет и несколько раз ударили по голове рукояткой оружия. Затем они, как пишет Thai Newsroom, заставили мужчину связаться с женой, находящейся в Бангкоке. Ей отправили видео с избиением, где были видны лицо и тело мужчины с побоями, а также его пресс-карта. В сообщении содержались угрозы убийства, если она обратится в полицию или откажется платить выкуп.

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Под давлением женщина согласилась выполнить требования. Она оставила часы Rolex Daytona стоимостью около 600 000 бат (около полутора миллионов рублей) под конкретным указанным деревом на улице в Бангкоке, отмечает издание. При этом ей удалось сфотографировать одного из злоумышленников — мужчину в белой рубашке и черных брюках. После этого похитители заставили журналиста перевести им еще около двух миллионов бат в биткоинах (больше четырех с половиной миллионов рублей). Таким образом, общий ущерб составил порядка шести миллионов рублей.

По данным СМИ, после получения денег преступники высадили журналиста из машины в Паттайе, и он сразу же пошел в полицию.

Полиция уже задержала одного из подозреваемых. Им оказался 26-летний россиянин по имени Антон, сообщает The Pattaya News. Пострадавший опознал его, однако сам Антон утверждает, что не имеет к похищению никакого отношения. Следователи продолжают искать еще троих участников нападения.



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В начале года на Пхукете россиянина арестовали за ограбление и избиение своего соотечественника. Это тоже произошло в отеле, от пострадавшего требовали возвращения долга в размере порядка девяти миллионов рублей в криптовалюте.