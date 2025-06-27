Россияне похитили журналиста ради выкупа

В Таиланде четверо россиян похитили и избили своего соотечественника – 28-летнего журналиста. Как пишет Thai Newsroom, похитителям удалось получить выкуп в размере шести миллионов рублей.
Издание называет пострадавшего Mr. David и уточняет, что он работает специальным корреспондентом в одном из российских информационных агентств. Инцидент произошел ранним утром 26 июня в отеле города Паттайя. Примерно в пять утра четверо граждан России ворвались в номер журналиста. Они начали угрожать ему пистолетом, заковали в наручники, надели на голову черный пакет и несколько раз ударили по голове рукояткой оружия. Затем они, как пишет Thai Newsroom, заставили мужчину связаться с женой, находящейся в Бангкоке. Ей отправили видео с избиением, где были видны лицо и тело мужчины с побоями, а также его пресс-карта. В сообщении содержались угрозы убийства, если она обратится в полицию или откажется платить выкуп.
Под давлением женщина согласилась выполнить требования. Она оставила часы Rolex Daytona стоимостью около 600 000 бат (около полутора миллионов рублей) под конкретным указанным деревом на улице в Бангкоке, отмечает издание. При этом ей удалось сфотографировать одного из злоумышленников — мужчину в белой рубашке и черных брюках. После этого похитители заставили журналиста перевести им еще около двух миллионов бат в биткоинах (больше четырех с половиной миллионов рублей). Таким образом, общий ущерб составил порядка шести миллионов рублей.
По данным СМИ, после получения денег преступники высадили журналиста из машины в Паттайе, и он сразу же пошел в полицию.
Полиция уже задержала одного из подозреваемых. Им оказался 26-летний россиянин по имени Антон, сообщает The Pattaya News. Пострадавший опознал его, однако сам Антон утверждает, что не имеет к похищению никакого отношения. Следователи продолжают искать еще троих участников нападения.
В начале года на Пхукете россиянина арестовали за ограбление и избиение своего соотечественника. Это тоже произошло в отеле, от пострадавшего требовали возвращения долга в размере порядка девяти миллионов рублей в криптовалюте.