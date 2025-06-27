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Общество

Ребенок упал за борт катера и утонул в Подмосковье

2 минуты чтения 18:57

Пятилетний ребенок выпал из катера в подмосковных Химках на канале имени Москвы после того, как отец мальчика совершил резкий маневр, и катер столкнулся с берегом. Спасатели вытащили из воды тело ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Подмосковья.

О поисках мальчика сообщили связанные с силовиками телеграм-каналы Mash, Shot и «112». Изначально Shot утверждал, что инцидент произошел после столкновения катера с теплоходом «Георгий Жуков», однако в следственном управлении на транспорте это опровергли

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По данным «112», отца мальчика, который управлял катером Chris Craft Corsars 32, а также является его владельцем, зовут Олег Филиппов. Ребенок находился на судне без спасательного жилета, и его унесло течением. Телеграм-канал пишет, что его тоже звали Олегом. «Сапа» со ссылкой на собственные источники сообщает, что инцидент произошел около двух часов дня около СНТ «Терехово». Всего поиски ребенка длились около пяти часов, пишет Shot.

Mash отмечает, что катер набрал большую скорость, проехал мимо теплохода и врезался в бетонное ограждение. При этом отец мальчика не стал прыгать за ним в воду — это сделала неназванная девушка, которая находилась на берегу, но ей не удалось поймать ребенка.

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В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что ведомство взяло случившееся под свой контроль. В сообщении прокуратуры также говорится, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК).

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