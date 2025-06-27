Ученые объяснили привычку кошек спать на левом боку

Международная группа ученых из Германии, Италии, Канады, Швейцарии и Турции обнаружила, что большинство кошек во время сна лежат на левом боку, и связала это с защитой от хищников. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

В нем говорится, что выбор именно левого бока для сна обусловлен логикой, заложенной эволюцией, и кошки делают это намеренно. Ученые просмотрели видеоролики на ютьюбе с более чем 400 кошками, спящими дольше 10 секунд, и заметили, что две трети животных спали на левом боку. Исследователи сделали вывод, что такой сон — черта, необходимая для выживания в дикой природе. Отредактированные и перевернутые видео в работу не вошли.

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По данным ученых, при пробуждении в таком положении кошки открывают левый глаз, что позволяет им видеть часть окружающего их пространства. Эта визуальная информация обрабатывается правым полушарием мозга, которое отвечает за реакцию на угрозы и избежание опасности, а также за распознавание местоположения животного.

Это дает кошкам преимущество, поскольку при сне на правом боку информация обрабатывалась бы левым полушарием, которое менее полезно при побеге от опасности.

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«Сон — одно из самых уязвимых состояний для животного, поскольку бдительность в отношении хищников резко снижается, особенно в фазах глубокого сна. Домашние кошки являются одновременно хищниками и добычей, например, для койотов», — говорится в исследовании.

Также в работе отмечается, что кошки ради снижения риска нападения хищников предпочитают спать на возвышенных местах, чтобы легче замечать намеревающихся напасть на них животных и в то же время оставаться для них более скрытыми.