Каждый четвертый российский врач регулярно назначает гомеопатию

Более четверти российских врачей регулярно назначают свои пациентам гомеопатические препараты, эффективность которых не доказана. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», говорят результаты опроса, проведенного профессиональными сервисами «Актион Медицина» и «Врачи.рф».

Так, 26% опрошенных врачей заявили, что регулярно назначают своим пациентам гомеопатические препараты. В то же время 47% респондентов утверждают, что никогда этого не делают. При этом почти 40% опрошенных медиков убеждены, что применение гомеопатии положительно влияет на исход лечения.

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За исключение гомеопатических препаратов из действующих в России клинических рекомендаций выступили чуть больше половины (52%) респондентов, в то время как 45% считают, что их надо там оставить. При этом 58% врачей признались, что оказывались в ситуации, когда назначить гомеопатический препарат просят сами пациенты.

Ранее комиссия РАН по лженауке призвала российский Минздрав отозвать клинические рекомендации, в которые включены гомеопатические препараты «Анаферон», «Эргоферон» и «Колофорт». Авторы обращения напомнили, что российские и зарубежные ученые давно «убедительно обосновали научную несостоятельность применения таких препаратов в медицине».

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Гомеопатия, как метод лечения появилась в начале XIX века. Она основана на «законе бесконечно малых доз» и принципе «подобное лечится подобным». Гомеопаты многократно разводят лекарственные препараты водой — иногда до уровня, когда в ней не остается ни одной молекулы действующего вещества.

В свою очередь, клинические рекомендации, в которые в России включена гомеопатия, это по определению «основанные на научных доказательствах» алгоритмы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. В Госдуме обсуждается законопроект, который может разрешить врачам не следовать клиническим рекомендация при лечении, если это в интересах определенного пациента.