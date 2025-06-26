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Общество

Врачам в России разрешат не следовать научно обоснованным рекомендациям

2 минуты чтения 14:04 | Обновлено: 15:27

Российским врачам могут разрешить не использовать клинические рекомендации при лечении, если этого не требуют интересы определенного пациента. Депутаты считают, что такое нововведение поможет сохранить индивидуальный подход в лечении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обсуждаемый в Госдуме законопроект. 

Как уточняет «Коммерсантъ», клинические рекомендации состоят из свода документов, которые содержат основанные на научных доказательствах алгоритмы лечения. По сути, это составленные протоколы, которые обеспечивают всем россиянам единый стандарт лечения в любой больнице или поликлинике. 

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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки, которые регламентируют следование клиническим рекомендациям в работе врачей. Судя по ним, теперь рекомендации больше необязательны, но все еще должны применяться по «особому порядку», который устанавливает Минздрав. Также, согласно законопроекту, из понятия «клинических рекомендация» исключат «протоколы лечения». 

25 июня все члены комитета Госдумы по охране здоровья единогласно одобрили предложенные кабмином поправки. Источник газеты также сообщил, что законопроект готовят сразу ко второму и третьему (то есть финальному) чтениям. Первый зампред думского комитета Бадма Башанкаев считает, что нововведения дают возможность ориентироваться на клинреки, в то же время сохраняя возможность индивидуального подхода к лечению.

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«Это не просто бюрократическое изменение, а реальное улучшение для врачей и пациентов. Клинические рекомендации останутся научно обоснованным ориентиром, но не превратятся в жесткую обязательную инструкцию. Мы лечим человека, а не историю болезни», — объяснил суть поправок Башанкаев. 

В России начали постепенно переводить все медицинские организации на работу по клиническим рекомендациям с 2022 года. С 2025 года все врачи, больницы и поликлиники должны были опираться именно на эти рекомендации при составлении плана лечения. Однако процесс проходил затруднительно: врачи и эксперты жаловались, что некоторым рекомендациям просто невозможно соответствовать из-за отсутствия должного финансирования.

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