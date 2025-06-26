Россия может заработать на глобальном потеплении

При грамотной адаптации к глобальному потеплению на один градус в течение 20 лет прирост к ВВП России может составить до триллиона рублей ежегодно, подсчитали в Российской академии наук. Как пишет «Коммерсантъ», такой вывод содержится в докладе, подготовленном Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН совместно с Фондом Андрея Мельниченко.

Авторы убеждены, что глобальное потепление — это не только серьезный вызов, но еще и новые возможности для экономики, однако бизнес и госструктуры должны начать готовиться заранее. В докладе перечислены причин выгоды и ущерба от климатических изменений в отдельных отраслях.

Так, согласно опубликованным данным, для сельского хозяйства от потепления больше плюсов, чем минусов, потому что произойдет «удлинение вегетационного периода, улучшение условий перезимовки, расширение посевов теплолюбивых культур». Для сферы строительства это выгодно, потому что «вырастет спрос на строительные работы для мер адаптации». При этом выгода для системы здравоохранения заключается в «росте спроса на лечение заболеваний, связанных с климатическими изменениями (сердечно-сосудистые, респираторные)».

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По меньшей мере две отрасли, по оценкам ученых, наиболее серьезно пострадают от климатического кризиса. Речь идет о добыче нефти, газа и угля. Ожидается, что в этой сфере снизится производительность заводов, оборудование будет подвергаться большей коррозии, условия транспортировки и хранения угля усложнятся, а мощности трубопроводов упадут. Также пострадает энергетика, потому что «снизится потребление тепла», будут происходить «повреждения опор, увеличение сопротивления, перегрев, замыкание, обрыв проводов ЛЭП» и «снизится эффективность оборудования ТЭС и АЭС».

Ученые считают, что адаптация к изменениям климата должна стать одним из приоритетов государственной политики. Среди ключевых выводов — важность интеграции мер по адаптации в систему стратегического планирования социально-экономического развития России. Для этого необходимо разработать и внедрить систему ключевых показателей эффективности (KPI), которая позволит четко определить направления работы и обеспечить контроль за достижением поставленных целей, пишет «Коммерсантъ».

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Ранее экологи заявили , что на борьбу с глобальным потеплением осталось очень мало времени — всего около трех лет при сохранении нынешних уровней выбросов углекислого газа в атмосферу. Выполнение этой задачи, по словам специалистов, позволит избежать самых серьезных последствий изменения климата на планете.