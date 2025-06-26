Связанный с «проклятием фараонов» грибок может помочь в лечении рака

Группа американских ученых выяснила, что грибок Aspergillus flavus, который оказался связан с «проклятием фараонов», теперь может помочь в лечении рака. Он содержит белок, который можно модифицировать для борьбы со злокачественными клетками. Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, грибок был связан с загадочными смертями археологов, которые вскрыли гробницы египетских фараонов, в частности гробницу Тутанхамона в начале 1920-х годов. The Times приводит еще один пример из Польши, где в 1970-х годах умерли 10 из 12 ученых, которые вошли в гробницу Казимира IV, великого князя литовского и короля польского. Их смерть наступила в течение нескольких недель.

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В гробницах, по данным издания, обнаружили токсичный грибок с желтыми спорами, который может вызывать легочные инфекции, особенно у людей с ослабленной иммунной системой.

Теперь ученые выяснили, что грибок может содержать один из классов пептидов, известных как RiPP, которые можно модифицировать для борьбы с раком. «Очистить эти химические вещества очень сложно. Синтез этих соединений сложен, но именно это и придает им такую замечательную биоактивность», — утверждает Цюйюэ Ни из Университета Пенсильвании.

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В исследовании сказано, что даже без модификации белки грибка при смешивании с раковыми клетками продемонстрировали «медицинский потенциал». В частности они оказывали сильное воздействие на клетки лейкоза. После добавления молекулы жира ученые обнаружили, что один из белков действует так же, как «два препарата, которые десятилетиями использовались для лечения лейкемии».

В будущем авторы исследования намерены провести эксперименты на животных, после чего надеются перейти к клиническим испытаниям на людях.