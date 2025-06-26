Сериал «Моя прекрасная няня» переснимут

Телеканал «Пятница!» снимет новую версию сериала «Моя прекрасная няня». Премьера запланирована на сентябрь этого года. После показа на телеканале сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Пятницы!».

В новом сериале няню будут звать Оксана, ее сыграет ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко. Это ее первая роль в кино. По сюжету, героиня Иванченко приезжает в Москву из Краснодарского края и после расставания с женихом устраивается работать няней в семью вдовца Ивана Самсонова, который владеет ресторанным бизнесом и имеет трех детей. Роль Самсонова исполнит Виктор Хориняк, известный в частности по трилогии «Последний богатырь» и сериалу «Кухня».

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«Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем. И тоже родом из станицы», — рассказала Иванченко о работе над сериалом.

Режиссером сериала выступила Евгения Абдель Фаттах, которая ранее работала в качестве оператора в сериалах «ИП Пирогова» и «Ткачевы на связи». Среди других актеров, присоединившихся к съемкам, — Александр Мартынов, Дарья Пицик, Мария Кошина и Елисей Гончаров.

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Оригинальный сериал «Моя прекрасная няня» вышел на телеканале СТС в 2004 году и шел до 2008 года. Роль няни по имени Вика в нем сыграла Анастасия Заворотнюк, которая умерла весной прошлого года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. По сюжету ее героиня приехала в Москву из Мариуполя. Другие роли в сериале тогда исполнили Сергей Жигунов, Ирина Андреева, Екатерина Дубакина, Павел Сердюк и другие актеры.