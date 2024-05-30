Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Долгое время она боролась с раком головного мозга, сообщается на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — говорится в сообщении.

О месте и времени прощания с актрисой объявят вечером 30 мая.

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Первой картиной, в которой она снялась, стал вышедший в 1991 году фильм по мотивам романа Владимира Набокова «Машенька». После этого Заворотнюк также снималась в фильмах «Неидеальная женщина», «Артефакт», «Шекспиру не снилось», «Наследник» и «Код Апокалипсиса».

В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ, а после вплоть до 2004 года играла в Московском театре Олега Табакова. Она приняла участие в 29 спектаклях. В том же году начались съемки сериала «Моя прекрасная няня», благодаря которому Заворотнюк получила наибольшую известность, сыграв там главную роль няни Виктории Прутковской.

После окончания сериала Заворотнюк работала на телевидении, в частности, она вела программы «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», а также «Две звезды».

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