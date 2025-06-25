Планы строительства жилья над радиоактивным трубопроводом вызвали протесты в Москве

Жители столичного района Щукино вышли на «народный сход» в знак протеста против планируемого строительства жилья на землях, которые они считают опасными. Об этом сообщает издание «Москва онлайн».

По его данным, возмущение жителей вызвали планы московских властей снести гаражи, медицинский центр, бани и автосервис ради строительства домов по программе реновации. Речь идет об участке земли на улице Рогова, который, как утверждают протестующие, заражен радиацией.

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Издание напоминает, что во времена Советского Союза там выдавали гаражи сотрудникам Курчатовского института — одного из ведущих центров советской и российской ядерной энергетики. Под землей там, как сообщается, проходит спецканализация, которую институт использует для удаления жидких радиоактивных отходов, а рядом находится станция по их переработке.

Протест жителей поддержал депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Обухов. «Мы же понимаем девичьи хитрости нашей бюрократии. А потом скажут про санитарную зону и заявят: „Ох, не смогли, все тут уже перекопали“. Нужно еще раз заявлять мэрии и другим организациям, что нас это дело не устраивает», — сказал он участникам схода.

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В свою очередь, эколог и активист Андрей Гребенник рассказал изданию, что озабоченные радиоактивной угрозой местные жители просили проверить безопасность отведенного под строительство участка специалистов Роспотребнадзора, МЧС и федерального медико-биологического агентства (ФМБА), однако ни одно из ведомств на эти просьбы не отреагировало.

При этом он отметил, что ранее радиационное заражение было подтверждено исследованиями воды из ручья, выходящего на поверхность неподалеку, и ила со дна Москвы-реки.