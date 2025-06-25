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Общество

Препараты для снижения веса могут уменьшить продажи продуктов

2 минуты чтения 00:32 25 июня

Эксперты из британской исследовательской компании Kantar сообщили, что в последние четыре недели объем продаж продуктов питания сократился на 0,4%. Это произошло впервые за год, передает The Independent.

Среди причин такого сокращения аналитики назвали самую высокую с марта 2024 года инфляцию в 4,7%, однако они подчеркнули, что это не единственный фактор. В Kantar предполагают, что всплеск использования инъекций для снижения веса по всей стране также может играть свою роль.

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«Супермаркеты и продуктовые бренды вступают на новую территорию по мере роста популярности препаратов для похудения: в четырех из 100 домохозяйств Великобритании теперь есть хотя бы один пользователь GLP-1. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, так что, хотя это все еще довольно мало, это определенно тенденция, за которой индустрии следует следить», — рассказал Фрейзер Маккевитт, глава отдела розничной торговли и потребительского анализа в Kantar.

По его словам, 80% опрошенных компанией респондентов заявили, что они планируют есть меньше шоколада и чипсов, а почти три четверти намерены сократить потребление печенья. 

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The Independent пишет, что, несмотря на снижение объемов продаж продуктов, британцы стали чаще ходить в магазины. Посещаемость супермаркетов достигла пятилетнего максимума. При этом люди стали чаще покупать еду на вынос. Также выросли продажи клубники и манго, что эксперты связали с теплой погодой в стране.

Издание отмечает, что на этой неделе в Национальной службе здравоохранения началось массовое внедрение инъекций для снижения веса, и врачи общей практики впервые смогли выписать препарат «Мунджаро». Ожидается, что в ближайшие три года его получат более 200 тысяч человек по всей стране.

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