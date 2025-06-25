Попытки убедить людей есть насекомых назвали «обреченными на провал»

Попытки убедить людей включить в свою диету продукты, произведенные из насекомых, обречены на провал. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на результаты нового исследования.

Так, в ходе проведенного в США и Европе опроса общественного мнения 91% респондентов выразили готовность попробовать «альтернативное мясо» растительного происхождения, в то же время дать шанс продуктам питания из насекомых согласились лишь 20% опрошенных.

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Как отмечает издание, в последние годы выращивание и употребление в пищу насекомых рекламировалось как более экологичная альтернатива традиционному употреблению мяса, индустрия производства которого наносит серьезный вред окружающей среде. Так, разведение скота является основной причиной вырубки лесов, а также отвечает более чем за половину мирового загрязнения воды и треть выбросов парниковых газов в атмосферу.

Тем не менее, по утверждают авторы исследования, гораздо более экологичные в производстве сверчки, кузнечики и муравьи вряд ли станут заметной частью человеческого рациона в обозримом будущем, так как люди, особенно в западных странах, по-прежнему испытывают отвращение к идее их употребления в пищу.

Помимо «фактора отвратительности», внедрению насекомых в человеческий рацион мешают и экономические факторы, отмечают исследователи. По их словам, большинство компаний (за исключением нескольких стартапов по производству протеиновых батончиков) решают сосредоточиться на выращивании насекомых для использования в производстве кормов для животных, а не человеческой пищи.

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«У нас ограниченные ресурсы, и нам нужно направить их на наиболее перспективные альтернативы. Оказывается, что выращиваемые насекомые постоянно получают самые низкие оценки среди всех заменителей мяса, а фактический рынок для них невероятно мал, даже в местах, где существует традиция употребления насекомых в пищу», — отметил, соавтор исследования и исполнительный директор Института насекомых Дастин Крамметт.

При этом он добавил, что добавление насекомых в некоторые продукты, такие как питательные батончики и хлеб, не делают их реальной альтернативой натуральному мясу.