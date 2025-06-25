EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Попытки убедить людей есть насекомых назвали «обреченными на провал»

2 минуты чтения 15:17

Попытки убедить людей включить в свою диету продукты, произведенные из насекомых, обречены на провал. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на результаты нового исследования.

Так, в ходе проведенного в США и Европе опроса общественного мнения 91% респондентов выразили готовность попробовать «альтернативное мясо» растительного происхождения, в то же время дать шанс продуктам питания из насекомых согласились лишь 20% опрошенных.

Жрецы оргазма
Жрецы оргазма
Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями
Мир20 минут чтения

Как отмечает издание, в последние годы выращивание и употребление в пищу насекомых рекламировалось как более экологичная альтернатива традиционному употреблению мяса, индустрия производства которого наносит серьезный вред окружающей среде. Так, разведение скота является основной причиной вырубки лесов, а также отвечает более чем за половину мирового загрязнения воды и треть выбросов парниковых газов в атмосферу.

Тем не менее, по утверждают авторы исследования, гораздо более экологичные в производстве сверчки, кузнечики и муравьи вряд ли станут заметной частью человеческого рациона в обозримом будущем, так как люди, особенно в западных странах, по-прежнему испытывают отвращение к идее их употребления в пищу.

Помимо «фактора отвратительности», внедрению насекомых в человеческий рацион мешают и экономические факторы, отмечают исследователи. По их словам, большинство компаний (за исключением нескольких стартапов по производству протеиновых батончиков) решают сосредоточиться на выращивании насекомых для использования в производстве кормов для животных, а не человеческой пищи.

Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
Мир7 минут чтения

«У нас ограниченные ресурсы, и нам нужно направить их на наиболее перспективные альтернативы. Оказывается, что выращиваемые насекомые постоянно получают самые низкие оценки среди всех заменителей мяса, а фактический рынок для них невероятно мал, даже в местах, где существует традиция употребления насекомых в пищу», — отметил, соавтор исследования и исполнительный директор Института насекомых Дастин Крамметт.

При этом он добавил, что добавление насекомых в некоторые продукты, такие как питательные батончики и хлеб, не делают их реальной альтернативой натуральному мясу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Политика
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
15:51
Жрецы оргазма
Мир
Жрецы оргазма
Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями
00:01
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Мир
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
17:00 24 июня
Не пора ли провести аудит?
Политика
Не пора ли провести аудит?
На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели
00:01 24 июня
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Политика
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости
19:59 23 июня
Я переехала на Филиппины и довольна
Общество
Я переехала на Филиппины и довольна
Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино
00:01 23 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования