Психологи рассказали о способах борьбы с внезапным отвращением к партнеру

Романтические отношения нередко заканчиваются на начальном этапе, если один из партнеров внезапно начинает испытывать к другому отвращение. Причиной может стать громкое чавканье, аплодисменты после посадки самолета, привычка звонить из туалета и т.д. В социальных сетях для этого чувства используется сленговое слово the ick («фу»). The New York Times вместе с экспертами разбирается в феномене.

Издание ссылается на недавний опрос, который показал, что более четверти респондентов прекращали отношения сразу после первого эпизода отвращения. Психологи описывают the ick как инстинктивную реакцию, сигнализирующую о потенциальной несовместимости.

«Вы можете отвергнуть замечательного человека из-за поверхностной мелочи, а можете действительно почувствовать проблему заранее», — объясняет профессор психологии Брайан Коллисон.

Герои материала The New York Times приводят примеры the ick из собственной практики: одного мужчину оттолкнули фальшивые книги в интерьере своей потенциальной партнерши, другая героиня — не могла терпеть, как ее мужчина во время вождения машины иногда отпускал руль и быстро облизывал руки.

Ученые пока не до конца понимают, что происходит в мозге человека, когда он испытывает «фу». Но это не обязательно означает, что с вами или с другим человеком что-то не так, говорят собеседники The New York Times.

По словам специалистов, внезапное чувство отвращения — не всегда повод для расставания. Они предлагают прежде всего попытаться понять, почему это вас беспокоит и есть ли у вас склонность сбегать при первых признаках дискомфорта. «Не исключено, что вы предъявляете завышенные требования к людям вокруг и мешаете себе строить отношения», — поясняет клинический психолог Изабель Морли.

Когда положительные качества партнера перевешивают неприятные мелочи, стоит попробовать открыто обсудить свои чувства, советует Морли. Например, если человек внезапно достает гитару и начинает петь — а это часто упоминаемый «фу»-триггер — Морли считает вполне допустимым мягко сказать: «Это мило, но мне немного неловко, когда мне поют».

Психолог Брайан Коллисон убежден, что обсуждать подобные моменты лучше с партнером, а не с друзьями. Его профессиональный опыт показывает, что многие делятся своими «фу» со всеми, кроме того человека, который их вызвал.

Однако, по его мнению, иногда «фу» — это не мелочь, а серьезный сигнал. Например, если речь идет о грубости по отношению к обслуживающему персоналу или вспышкам гнева за рулем. «Такие детали могут указывать на то, как человек справляется со стрессом», — поясняет Коллисон.

Одна из собеседниц газеты призналась, что смогла преодолеть свое «фу» к партнеру на старте романтических отношений, и уже 35 лет находится в счастливом браке. Ей не нравилось, что мужчина во время ужина вытирал салфеткой не только рот, но и язык.