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Общество

Российских военных теперь можно лишить свободы без суда

2 минуты чтения 11:15

Владимир Путин подписал указ, разрешающий командирам частей отправлять участников войны в Украине на гауптвахту без суда. Об этом пишет Moscow Times, ссылаясь на опубликованный текст документа.

Указ вносит поправки в Дисциплинарный устав. До этого для отправки военнослужащего на гауптвахту за совершенный дисциплинарный проступок требовалось соответствующее решение гарнизонного суда. Теперь же отправить военного в заключение можно по решению командира части не позднее, чем через двое суток после окончания разбирательства.

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Издание напоминает, что утвержденные Путиным поправки осенью прошлого года предложило Минобороны. В ведомстве тогда пояснили, что гарнизонные военные суды значительно удалены от мест дислокации войск, ведущих боевые действия в Украине. В связи с этим, как утверждали в министерстве, доставка нарушителя дисциплины в суд отвлекает военных от выполнения боевых задач, увеличивает время на наложение взыскания и повышает материальные издержки. 

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В 2002 году в Вооруженных силах России упразднили гауптвахты. Это произошло в связи с ратификацией страной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако в 2007 году депутаты Госдумы приняли решение о возрождении гауптвахт в российской армии. Отправлять туда разрешили лишь военнослужащих, совершивших грубые дисциплинарные проступки, такие как самовольное оставление части или употребление спиртного и наркотиков. 

Согласно подписанному Путиным указу, теперь к числу грубых нарушений дисциплины относится и использование военным телефонов, оборудованных камерой и доступом в интернет.

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