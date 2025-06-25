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Общество

Ученые разработали крошечных роботов для лечения инфекций в носовых пазухах

2 минуты чтения 22:27 | Обновлено: 22:28

Ученые из Китая провели доклинические испытания на животных микророботов и заявили, что их разработку можно будет использовать для лечения стойких инфекций носовых пазух. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, размер микророботов не превышает размера пылинки или толщину человеческого волоса. Рои таких роботов предлагают вводить в пазухи через ноздрю и направлять к цели с помощью электромагнитных полей. После их можно заставить нагреваться и активизировать химические реакции, чтобы уничтожить бактериальные инфекции «без видимого повреждения тканей».

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Ученые надеются, что их технология в конечном итоге позволит снизить зависимость от антибиотиков и других универсальных лекарств. The Guardian пишет, что крошечные устройства являются частью развивающейся области микро- и нанороботов, которых используют в медицине. Ранее подобные устройства были разработаны для доставки лекарств и удаления бактерий из медицинских имплантатов, например, из стентов.

Эксперты полагают, что микророботы могут быть использованы в клинической практике для лечения инфекций мочевого пузыря, кишечника и носовых пазух через пять-десять лет. Ученые в Китае, Швейцарии, США и Великобритании разрабатывают более сложные версии роботов, способные перемещаться по кровотоку.

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В то же время исследователи признают, что их технология несет в себе некоторые риски. Так, нанороботы могут остаться в организме после лечения и спровоцировать долгосрочные побочные эффекты. Еще одна проблема, на которую ученые обратили внимание, — общественное недоверие к роботам в организме, которое влечет за собой возникновение теорий заговора из-за опасений, что роботы можно активировать без согласия человека.

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