Найден новый вид динозавра размером с собаку

Британские ученые обнаружили новый вид динозавров размером с собаку, которые обитали на территории современных США около 150 миллионов лет назад вместе с крупнейшими видами динозавров — стегозаврами и диплодоками. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, нового динозавра назвали Enigmacursor mollyborthwickae, что переводится как «таинственный бегун». Его размеры были сопоставимы с размером лабрадора, а хвост составлял около половины его длины.

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Отмечается, что многие кости, принадлежащие динозавру, были обнаружены в Колорадо в 2021–2022 годах, но тогда исследователи отнесли его к другому виду. Им также не удалось найти его череп и некоторые части позвоночника, из-за чего ученые не были уверены в его точной длине.

«Эти очень маленькие травоядные динозавры встречаются довольно редко. На самом деле находки практически целых скелетов, а не нескольких фрагментов костей, встречаются нечасто, и поэтому они довольно плохо изучены», — рассказал Пол Барретт, научный сотрудник Лондонского музея естественной истории, который был одним из руководителей исследования.

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По его словам, динозавр был «легко сложен» и весил примерно столько же, сколько колли. Он был травоядным и ходил на длинных задних лапах — это «предполагает, что он был довольно быстрым бегуном» и мог убегать от хищников.

CNN пишет, что Барретт и его коллега Сюзанна Мейдмент начали исследовать останки динозавра после того, как с ними связалась лондонская художественная галерея, где они выставлялись. Ученые пришли к выводу, что этот экземпляр обладал уникальными характеристиками, не похожими ни на один другой ранее известный вид.

Исследователи отметили, что динозавр, с останками которого они работали, вероятно не был взрослым, однако они не могут быть в этом полностью уверенными. Также они не знают, как умер динозавр, поскольку на его костях нет никаких явных признаков болезни или травмы.