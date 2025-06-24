Уличный музыкант из России получил предложение о сотрудничестве после репоста от The Prodigy

Британская электронная группа The Prodigy поделилась на своей официальной странице в инстаграме видео уличного музыканта под псевдонимом Киберпаша. В ролике, опубликованном 18 июня, музыкант исполняет авторский кавер на песню Omen, сидя на скамейке на одной из улиц Калининграда.

Киберпаша известен тем, что регулярно играет каверы на своем розовом синтезаторе Casio CTK в разных локациях города. Видео с кавером на Omen быстро стало вирусным и набрало более 1,7 миллиона просмотров в инстаграме. В комментариях пользователи начали массово отмечать официальный аккаунт The Prodigy — в результате группа заметила ролик и опубликовала его у себя в сторис.

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«Продиджи репостнули с официальной страницы. Какие шансы что меня возьмут к ним клавишником?» — написал Киберпаша в своем телеграм-канале.

Под видео также появилось множество англоязычных комментариев, некоторые пользователи писали, что пришли на страницу Киберпаши из инстаграм-аккаунта The Prodigy.

На ролик также обратил внимание нидерландский продюсер и диджей Tantu Beats (Теун де Круиф), наиболее известный своим сотрудничеством с музыкантом Йостом Кляйном, который представлял Нидерланды на «Евровидении-2024» и занял второе место в полуфинале.

Tantu Beats, судя по опубликованному скриншоту переписки, предложил Киберпаше записать совместный трек. «Было бы здорово встретиться и сделать трек вместе. Тебе нужны свои сольные темы, ха-ха», — написал он.

Tantu Beats также уточнил у музыканта, можно ли доехать до Калининграда из Польши. «Это была бы классная короткая поездка на выходные», — отметил он.

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Сам Киберпаша признался, что еще не до конца осознал масштаб произошедшего, но уже ищет площадку для совместной работы с продюсером, пишет «МК Калининград». В городском управлении культуры сообщили, что при необходимости готовы помочь музыканту с организацией выступления.





