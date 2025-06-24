Штраф за переезд без ведома военкомата вырастет в 10 раз

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о повышении штрафов за неуведомление военкоматов о переезде. Если предложение одобрят Совет Федерации и Владимир Путин, минимальная сумма наказания вырастет в 10 раз, максимальная — в четыре раза.

Сейчас размер штрафа может составлять от одной до пяти тысяч рублей, депутаты предлагают изменить эти значения до 10 и 20 тысяч рублей. Необходимость изменений в Госдуме обосновали «несоизмеримостью» текущей величины штрафа с «совершаемым деянием», отмечает журналистка Фарида Рустамова в своем телеграм-канале.

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Новые суммы штрафов будут применяться в случаях, когда россияне сменили место жительства, но не сообщили об этом в военкомат (это положение будет применяться для военнобязанных) или в органы муниципальной власти, ведущие первичный воинский учет (для старшеклассников). Также штрафовать будут людей, которые переехали на новое место, но не стали регистрироваться.

Рустамова отмечает, что проинформировать власти о переезде нужно в течение двух недель после переезда. Сделать это можно через «Госуслуги», письмом, а также при личной явке в военкомат или муниципалитет.

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В пресс-релизе Госдумы по поводу одобренного законопроекта указано, что Минобороны за 2023 год за нарушение этой правовой нормы привлекло к ответственности более 47 тысяч человек, штрафы при этом получили лишь 28,7 тысячи, остальным власти вынесли предупреждение.

Ранее в России также увеличили штрафы за неявку в военкомат по повестке, вместо 500-3000 рублей россиян теперь штрафуют на 10-30 тысяч рублей. Одновременно увеличились также штрафы за несообщение в военкомат об изменении личных данных, уклонение от медицинского обследования и непредоставление военкоматам списков тех, кто подлежит постановке на воинский учет для юридических лиц.