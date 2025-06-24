EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Штраф за переезд без ведома военкомата вырастет в 10 раз

2 минуты чтения 15:13 | Обновлено: 15:20

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о повышении штрафов за неуведомление военкоматов о переезде. Если предложение одобрят Совет Федерации и Владимир Путин, минимальная сумма наказания вырастет в 10 раз, максимальная — в четыре раза.

Сейчас размер штрафа может составлять от одной до пяти тысяч рублей, депутаты предлагают изменить эти значения до 10 и 20 тысяч рублей. Необходимость изменений в Госдуме обосновали «несоизмеримостью» текущей величины штрафа с «совершаемым деянием», отмечает журналистка Фарида Рустамова в своем телеграм-канале.

Z-каналы в кризисе
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
Политика13 минут чтения

Новые суммы штрафов будут применяться в случаях, когда россияне сменили место жительства, но не сообщили об этом в военкомат (это положение будет применяться для военнобязанных) или в органы муниципальной власти, ведущие первичный воинский учет (для старшеклассников). Также штрафовать будут людей, которые переехали на новое место, но не стали регистрироваться.

Рустамова отмечает, что проинформировать власти о переезде нужно в течение двух недель после переезда. Сделать это можно через «Госуслуги», письмом, а также при личной явке в военкомат или муниципалитет.

Почему власть терпит Z-блогеров
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
Политика7 минут чтения

В пресс-релизе Госдумы по поводу одобренного законопроекта указано, что Минобороны за 2023 год за нарушение этой правовой нормы привлекло к ответственности более 47 тысяч человек, штрафы при этом получили лишь 28,7 тысячи, остальным власти вынесли предупреждение.

Ранее в России также увеличили штрафы за неявку в военкомат по повестке, вместо 500-3000 рублей россиян теперь штрафуют на 10-30 тысяч рублей. Одновременно увеличились также штрафы за несообщение в военкомат об изменении личных данных, уклонение от медицинского обследования и непредоставление военкоматам списков тех, кто подлежит постановке на воинский учет для юридических лиц.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Мир
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
17:00
Не пора ли провести аудит?
Политика
Не пора ли провести аудит?
На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели
00:01
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Политика
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости
19:59 23 июня
Я переехала на Филиппины и довольна
Общество
Я переехала на Филиппины и довольна
Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино
00:01 23 июня
Черная вдова
Криминал
Черная вдова
Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное
17:00 22 июня
Что погубило «королеву неба»
Мир
Что погубило «королеву неба»
Муж решил сделать талантливую летчицу звездой — в одном из перелетов она погибла
00:01 22 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования