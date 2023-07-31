Президент Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за неявку в военкомат по повестке. Он вступит в силу 1 октября 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь за неявку в военный комиссариат по повестке без уважительной причины будут штрафовать на 10-30 тысяч рублей. Раньше штраф не превышал трех тысяч рублей.

Также увеличились штрафы за несообщение в военкомат об изменении личных данных. Так, если не оповестить военкомат о смене семейного положения, образования, должности, места работы или учебы, а также о переезде на новое место жительства, то военнообязанного могут оштрафовать на сумму от тысячи до пяти тысяч рублей. Раньше за такое нарушение полагался штраф до трех тысяч рублей.

Штрафы за уклонение от медицинского обследования выросли с трех до 25 тысяч. А, например, за умышленную порчу или потерю документов воинского учета — до пяти тысяч рублей.

Кроме того, в законе прописан штраф для тех, кто не сообщил властям о выезде за пределы России более чем на полгода. За это нарушение придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей. Несообщение о смене места жительства во время призыва может обернуться штрафом в размере от десяти до 20 тысяч рублей.

Также увеличились штрафы для должностных и юридических лиц, то есть для работодателей. Если они не предоставят военкоматам списки тех, кто подлежит постановке на воинский учет, сделают это не вовремя или не оповестят сотрудников о пришедшей повестке, то им грозят штрафы от 40 до 400 тысяч рублей.

За «неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации» — такая статья теперь есть в КоАП — должностных лиц будут штрафовать на сумму до 80 тысяч, а юридических — до 500 тысяч рублей.

Такие же штрафы вводятся за неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

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