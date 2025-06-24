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Общество

Ребенок пережил более 50 операций после глотка щелочи из детского набора

2 минуты чтения 17:02

Трехлетний мальчик, который выпил химическую жидкость из детского набора для экспериментов, перенес уже десятки операций, но лечение еще не закончено, сообщают «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в конце 2023 года в Санкт-Петербурге — тогда Давиду было два года. По информации СМИ, набор «Юный химик» подарили старшей сестре мальчика в детском саду. Давид выпил одну из жидкостей, предположительно гидроксид натрия. После этого он начал кричать, и его стало тошнить кровью. Ребенку вызвали скорую.

«Старший делал опыт, младший играл рядом. Все произошло за секунду — схватил реактив и потянул в рот. У младшего ожог пищевода третьей степени. Находится в реанимации», — рассказывал тогда сожитель матери ребенка.

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Как пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на слова матери мальчика, долгое время Давид не приходил в сознание и был подключен к аппарату ИВЛ. На сегодняшний день врачи провели больше 50 операций под общим наркозом, чтобы расширить просвет пищевода и восстановить его проходимость. Мальчик, по словам матери, получил инвалидность, и пока непонятно, сможет ли он когда-либо «вылечиться и полноценно» есть.

Семья намерена подать досудебную претензию к компании, производящей детские экспериментальные наборы, чтобы она отозвала товар с рынка и возместила расходы на лечение пострадавшего ребенка. По мнению матери мальчика, нести ответственность в этой ситуации должен и маркетплейс Ozon, который «выступал как посредник и должен был удостовериться в сертификации на товар».

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