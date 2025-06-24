Ребенок пережил более 50 операций после глотка щелочи из детского набора

Трехлетний мальчик, который выпил химическую жидкость из детского набора для экспериментов, перенес уже десятки операций, но лечение еще не закончено, сообщают «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в конце 2023 года в Санкт-Петербурге — тогда Давиду было два года. По информации СМИ, набор «Юный химик» подарили старшей сестре мальчика в детском саду. Давид выпил одну из жидкостей, предположительно гидроксид натрия. После этого он начал кричать, и его стало тошнить кровью. Ребенку вызвали скорую.

«Старший делал опыт, младший играл рядом. Все произошло за секунду — схватил реактив и потянул в рот. У младшего ожог пищевода третьей степени. Находится в реанимации», — рассказывал тогда сожитель матери ребенка.

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Как пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на слова матери мальчика, долгое время Давид не приходил в сознание и был подключен к аппарату ИВЛ. На сегодняшний день врачи провели больше 50 операций под общим наркозом, чтобы расширить просвет пищевода и восстановить его проходимость. Мальчик, по словам матери, получил инвалидность, и пока непонятно, сможет ли он когда-либо «вылечиться и полноценно» есть.

Семья намерена подать досудебную претензию к компании, производящей детские экспериментальные наборы, чтобы она отозвала товар с рынка и возместила расходы на лечение пострадавшего ребенка. По мнению матери мальчика, нести ответственность в этой ситуации должен и маркетплейс Ozon, который «выступал как посредник и должен был удостовериться в сертификации на товар».

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Ранее СМИ писали о том, что врачи в Иркутске 17 лет занимались лечением ребенка, который выпил средство для прочистки труб.