Обучение в ведущих технических вузах России резко подорожало

Ведущие российские технические и инженерные вузы резко подняли цены на платное обучение. Об этом сообщает РБК. По данным издания, стоимость обучения по некоторым программам подскочила сразу в полтора раза.

Так, лидером по подорожанию среди физико-математических вузов страны стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Там цена обучения по программам «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» выросла сразу на 47%, с 605 тысяч до 893 тысяч рублей. В свою очередь, обучение по направлению «прикладная математика и физика» стало стоить 767 тысяч вместо 519 тысяч рублей. Издание отмечает, что цену учебы по этим программам поднимали и прошлом году. Тогда она выросла на 20%.

Не пора ли провести аудит? На фоне успехов Израиля в Иране Z-патриоты проводят неутешительные параллели Политика 6 минут чтения

Высшая школа программной инженерии (ВШПИ) подняла цены на обучение с 648 тысяч до 957 тысяч рублей. При этом учеба по программе «прикладная математика и информатика» подорожала сразу на 64% и будет стоить в этом году 767 тысяч вместо 467 тысяч рублей в прошлом.

Первый проректор МФТИ Елена Анохова объяснила подорожание обучения в технических и инженерных вузах тем, что ежегодно инвестиции государства и собственных средств вузов, которые выделяются на подготовку научной и инженерной элиты, только растут.

«Вместе с этим набор студентов на коммерческие места никогда не был для Физтеха значимой статьей дохода. Ежегодно в МФТИ на платные места поступает не более 15% студентов от общего набора на первый курс», — подчеркнула Анохова. При этом она напомнила, что МИФИ предъявляет всем свои абитуриентам, вне зависимости от формы оплаты обучения, «одинаковые и очень строгие входные требования — минимальные баллы ЕГЭ по профильным предметам не менее 85 баллов и 70 баллов по русскому языку».

Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости Политика 8 минут чтения

В университете ИТМО, где программы обучения по программам «физика» и «прикладная математика и информатика» подорожали в этом году на 21% и 29% соответственно, назвали одним из основных факторов роста цен инфляцию.