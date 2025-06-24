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Общество

Низкую зарплату россиян связали с лишним весом

2 минуты чтения 12:33

Россияне с избыточным весом зарабатывают значительно меньше своих коллег, увеличение индекса массы тела (ИМТ) на 10% ведет к снижению зарплаты на 9%. К такому выводу пришла исследователь из ВШЭ Анастасия Деева, основные выводы ее работы опубликованы в научно-популярном издании Naked Science.

Автор отмечает, что ИМТ и размер зарплаты связаны друг с другом — работники с избыточным весом могут подвергаться дискриминации на рабочем месте. Также излишний вес может приводить к развитию заболеваний, которые станут причиной увеличения количества больничных, взятых работником.

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При этом Деева отмечает, что сам показатель ИМТ нельзя назвать идеальным для исследования. Формула его расчета допускает, что люди с развитой мускулатурой могут оказаться в группе с избыточным ИМТ. Однако, как отмечает исследователь, такие ситуации встречаются редко, поэтому данные ИМТ россиян можно использовать для проведения подобных работ.

Она использовала данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ, в который входит социально-экономическая и демографическая информация о динамике изменений жизни одних и тех же людей в период с 2013 по 2022 годы. В выборку вошли 17 тысяч респондентов.

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Деева заметила, что увеличение ИМТ ведет к уменьшению зарплаты неравномерно — начальный рост веса резко снижает ее уровень, затем эта зависимость достигает порога, после которого падение доходов становится более медленным.

«Важно понимать, что в основе дискриминации работников с избыточным весом лежит не сама внешность этих сотрудников, но социальные стереотипы и своего рода заблуждения», — отмечает Деева. Она также добавила, что современное общество связывает лишний вес человека с ленью и низкой мотивацией, что может послужить для отдельных людей «сигналом» к тому, что такой сотрудник якобы работает хуже.

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