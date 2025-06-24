Низкую зарплату россиян связали с лишним весом

Россияне с избыточным весом зарабатывают значительно меньше своих коллег, увеличение индекса массы тела (ИМТ) на 10% ведет к снижению зарплаты на 9%. К такому выводу пришла исследователь из ВШЭ Анастасия Деева, основные выводы ее работы опубликованы в научно-популярном издании Naked Science.

Автор отмечает, что ИМТ и размер зарплаты связаны друг с другом — работники с избыточным весом могут подвергаться дискриминации на рабочем месте. Также излишний вес может приводить к развитию заболеваний, которые станут причиной увеличения количества больничных, взятых работником.

Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома Общество 20 минут чтения

При этом Деева отмечает, что сам показатель ИМТ нельзя назвать идеальным для исследования. Формула его расчета допускает, что люди с развитой мускулатурой могут оказаться в группе с избыточным ИМТ. Однако, как отмечает исследователь, такие ситуации встречаются редко, поэтому данные ИМТ россиян можно использовать для проведения подобных работ.

Она использовала данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ, в который входит социально-экономическая и демографическая информация о динамике изменений жизни одних и тех же людей в период с 2013 по 2022 годы. В выборку вошли 17 тысяч респондентов.

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница? Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик Интернет и мемы 2 минуты чтения

Деева заметила, что увеличение ИМТ ведет к уменьшению зарплаты неравномерно — начальный рост веса резко снижает ее уровень, затем эта зависимость достигает порога, после которого падение доходов становится более медленным.

«Важно понимать, что в основе дискриминации работников с избыточным весом лежит не сама внешность этих сотрудников, но социальные стереотипы и своего рода заблуждения», — отмечает Деева. Она также добавила, что современное общество связывает лишний вес человека с ленью и низкой мотивацией, что может послужить для отдельных людей «сигналом» к тому, что такой сотрудник якобы работает хуже.