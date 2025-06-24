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Общество

Ученые обнаружили способность косаток «массировать» друг друга с помощью водорослей

2 минуты чтения 00:29

Американские ученые с помощью беспилотников обнаружили в северной части Тихого океана у берегов США и Канады группу из 73 косаток, которые «массировали» друг друга, используя кусочки водорослей. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.

По их данным, ученым удалось заснять, как косатки выбирали и откусывали куски ламинарии — вид морских водорослей — длиной более полуметра, клали его на нос, а затем приближались к другому киту, чтобы втиснуть водоросли между их телами и потереть их между ними.

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По словам ученых, такой массаж может иметь оздоровительную или гигиеническую функцию — косатки могли к нему прибегнуть, чтобы удалить омертвевшую кожу или паразитов. 

В то же время исследователи отметили, что массаж может быть формой установления социальных связей. Профессор Даррен Крофт объяснил, что физическое прикосновение у животных «действительно важно для построения и поддержания социальных отношений» и назвал косаток «невероятно социальными» животными.

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The Guardian пишет, что сначала ученые решили, что такое поведение косаток — единичный случай, однако вскоре они обнаружили, что оно широко распространено в стае. «Мы начали следить за поведением и поняли, что это обычное, частое явление, и это был очень волнующий момент», — рассказал ведущий автор исследования Майкл Вайс. Всего ученые зафиксировали 30 «сеансов массажа» за 12 дней наблюдения за косатками.

По словам исследователей, поведение китов напоминает аллогруминг у приматов — это процесс, когда обезьяны ухаживают за другими членами своих групп, перебирая шерсть, очищая ее и удаляя паразитов. В случае с косатками такое поведение назвали «аллокелпингом».

«Аллокелпинг» происходил между всеми косатками в стае, но особенно между близкородственными, одного возраста и с большим количеством омертвевшей кожи. Ученые отметили, что пока неизвестно, характерен ли этот процесс только для косаток или также для других видов из семейства китовых, поскольку ранее о нем не было известно.

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