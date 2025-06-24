Гособоронзаказ довел до банкротства единственного поставщика деталей для «Суперджетов»

Микроэлектронное предприятие «Оптрон-Ставрополь», являющееся единственным поставщиком деталей для самолетов «Сухой Суперджет», находится на грани банкротства из-за выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). По словам директора предприятия Павла Бондаренко, у завода накопилась крупная кредиторская задолженность, его счета арестованы, а сотрудников распустили по домам. Об этом пишет CNews.

По данным издания, «Оптрон-Ставрополь» остановил производство еще в марте 2025 года. Завод производил кремниевые диоды двойного назначения для военных изделий и поставлял диоды для авиационных генераторов самолетов «Сухой Суперджет» и «МС-21».

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Директор предприятия рассказал, что в процессе выполнения гособоронзаказа завод ушел в убыток более чем на 149 миллионов рублей. Минобороны установило цену на диоиды в размере 2,6 тысячи рублей за единицу, в то время как для покрытия расходов ее реальная цена должна составлять 3,6 тысячи рублей. По итогу, по его словам, за 2023 год завод понес убыток в размере 102 миллионов рублей, а по результатам 2024 года — уже 149 миллионов рублей.

«В данных обстоятельствах выполнять взятые на себя обязательства по отгрузке продукции по ГОЗ не представляется возможным. Обстоятельства принуждают увольнять персонал», — заявил Бондаренко.

Директор «Оптрон-Ставрополь» добавил, что по состоянию на июнь 2025 года кредиторская задолженность предприятия составляет 230 миллионов рублей. Сейчас его счета арестованы, кроме того имеется задолженность по налоговым платежам, заработной плате и коммунальным платежам.

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Опрошенные изданием эксперты среди производителей продукции двойного назначения подтвердили проблему ценообразования и убыточности работы в рамках ГОЗ. По их словам, Минобороны занижает цены на продукцию двойного назначения, это доводит предприятия до критического состояния. При этом заводы не могут отказаться от выполнения ГОЗ, что вынуждает их работать в убыток.



