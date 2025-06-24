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Общество

Назван способ «обмануть» мозг при прокрастинации

2 минуты чтения 21:26

Невролог и нейроученая из Оксфордского университета Фэй Беджети предложила простую формулу борьбы с прокрастинацией и умственным истощением — правило пяти минут. По ее словам, суть метода заключается в том, чтобы «обмануть» мозг, который в моменте может преувеличивать сложность необходимой к выполнению задачи. Об этом пишет CNBC.

«Когда наступает упадок сил или кажется, что дальше некуда — я применяю простую стратегию, выработанную за почти 20 лет изучения мозга. Это правило работает невероятно эффективно и уже помогло сотням моих пациентов. Я назвала его “правилом пяти минут”», — рассказала она.

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Принцип работает следующим образом. В моменте, когда мозг «отказывается» выполнять определенную задачу, Беджети предлагает просто начать делать ее — с установкой, что человек уделит этому всего пять минут. По ее словам, этого короткого отрезка времени часто достаточно, чтобы преодолеть внутренний барьер. 

«Так же, как телефон в режиме энергосбережения, мозг старается беречь ресурсы и склоняет нас на легкие и немедленные удовольствия — сериалы, прокрутка ленты в соцсетях. Он даже преувеличивает, насколько тяжелой будет задача. Самое трудное — это начать. Но как только вы двигаетесь хотя бы немного, включается инерция, и дело идет легче», — объясняет невролог.

Она подчеркнула: если по истечении пяти минут человек чувствует, что сил все же нет — можно остановиться, и это будет нормально. Но чаще всего, как подчеркивает ученая, организм «втягивается» и продолжает работать без дополнительного напряжения.

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По словам Беджети, в работе мозга «делать что-то» всегда лучше, чем «ничего». Например, пять минут в день — это более 30 часов в год, добавляет она. Ученая объясняет: со временем такие усилия переносятся из лобной коры, отвечающей за самоконтроль и волю, в базальные ганглии — область, которая формирует автоматические привычки.

Как утверждает невролог, чем более привычным становится поведение, тем меньше оно требует умственной энергии. Так и формируются устойчивые ритуалы, которые уже не зависят от мотивации — а работают по инерции, отмечает Беджети.

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