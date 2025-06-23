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Общество

Чиновницу уволили после слов о бедных российских туристах с «Дошираком»

2 минуты чтения 19:37

Сотрудницу министерства туризма частично признанной республики Абхазия Кристину Лакербая освободили от должности после высказываний в адрес туристов из России, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

В минувшую пятницу на заседании круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли, Лакербая заявила, что республике не нужны туристы из России «за 300 рублей», которые постоянно на всем экономят.

«Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — объяснила свою позицию чиновница.

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После волны возмущения слова своей подчиненной прокомментировал министр туризма частично признанной Абхазии Астамур Логуа. Он заявил, что эти высказывания были вырваны из контекста, а, кроме того, они не отражают общую позицию ведомства. «Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — добавил Логуа.

О том, что чиновница уволена с должности, стало известно в понедельник днем, после встречи министра туризма с президентом республики. Глава Абхазии Бадра Гунба заявил, что «возмущен высказываниями сотрудников министерства туризма» и «считает необходимым отреагировать на ситуацию».

«Хочу также напомнить чиновникам, позволяющим себе такого рода высказывания, как в послевоенной Абхазии мы радовались каждому, кто приезжал к нам на отдых. Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку», — говорится в заявлении.

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Ранее в Абхазии сообщили, что этим летом ожидают увеличения турпотока до 20%, но пока забронировано только 60% номерного фонда. В начале мая после 30–летнего перерыва возобновились прямые перелеты из Москвы в Сухум. Позже планируют запустить рейсы из Нижнего Новгорода и Красноярска. В 1993 году аэропорт столицы Абхазии закрыли из-за войны частично признанной республики с Грузией. 

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