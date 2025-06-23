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Политика

Стала известна реакция НАТО в случае «небольшого» нападения России на Эстонию

2 минуты чтения 21:12

Экс-глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Пятая статья альянса о коллективной обороне может не сработать немедленно в случае «небольшого» нападения России на Эстонию. Об этом Бауэр сообщил в интервью газете Die Welt.

Бауэра попросили прокомментировать, начнет ли НАТО немедленную контратаку в случае, если Россия решит испытать решимость альянса и атакует деревню в Эстонии. В ответ экс-глава военного комитета НАТО заявил, что в таком случае страны блока сначала проведут консультации. 

Это заявление прозвучало на фоне недавних утверждений экс-главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, который утверждал, что Россия может использовать тактику «маленьких зеленых человечков» в Эстонии, чтобы проверить готовность НАТО к действиям в соответствии с Пятой статьей.

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Бауэр заявил Die Welt, что реакция НАТО будет зависеть от «типа атаки».

«Если это будет относительно небольшое нападение и территориальная целостность Эстонии в целом не будет под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны все взвесить: хотим ли мы начать войну или нет?» — сказал он.

Экс-глава военного комитета НАТО также подчеркнул, что Россия уже совершает убийства, поджоги и кибератаки. «Так называемая гибридная война не более безобидна, чем [реальная] война», — утверждает Бауэр.

На вопрос о том, как НАТО будет реагировать на разногласия между членами блока, например, на позицию Венгрии, которая придерживается более дружелюбного отношения к России, и возможное влияние таких стран, как Румыния с антизападной риторикой, экс-глава военного комитета заявил, что единство остается главной силой альянса. Бауэр подчеркнул, что страны НАТО, в том числе, Венгрия, Румыния, Словакия, Турция и США всегда согласны по вопросам военных расходов, военных планов и коллективной обороны.

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Кроме того, в интервью газете Бауэр также заявил, что Владимир Путин не воспринимает НАТО как непосредственную угрозу, напомнив, что после вступления Финляндии в альянс Россия не разместила дополнительных войск на границе.

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