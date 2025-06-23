СБУ рассказала о попытках покушения на Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василь Малюк рассказал, что на президента Украины Владимира Зеленского готовили два покушения. Одно из них должно было произойти в польском Жешуве. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

По словам Малюка, в прошлом году СБУ задержала двух полковников, один из которых был главой Департамента Управления государственной охраны. Руководитель СБУ утверждает, что оба они работали на пятую Службу ФСБ, которая, как ранее писали СМИ, информировала Владимира Путина перед началом войны в Украине и могла передать ложные сведения.

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Малюк заявил, что неназванные полковники «подыскивали исполнителей» и должны были реализовать покушение на Зеленского, пока он находился в здании своего офиса. Глава СБУ добавил, что для предотвращения покушения была проведена масштабная работа. «Мы занимались ею почти два года, по сути с начала войны. Осуществили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу», — отметил Малюк. По его данным, в тот момент также готовилось покушение на руководителя ГУР Кирилла Буданова и самого Малюка.

Кроме того, он рассказал о планировавшемся покушении на Зеленского в Польше. Малюк поблагодарил Агентство внутренней безопасности Польши, с которым, по его словам, СБУ «реализовала важное уголовное производство».

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По данным Малюка, покушение готовил «военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы». Его задачей было «физическое устранение» Зеленского, а в качестве одного из вариантов рассматривалась атака FPV-дроном или снайперским комплексом.

Кроме того, украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что Малюк рассказал также о попытке покушения на брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака и на него самого.