На российском курорте нашли приплывший из Турции мусор

Волонтеры во время очистки песка от мазута на территории природного парка «Анапская пересыпь» нашли мусор, который принесло течением из Турции. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

По его словам, в феврале члены движения открыли на территории природного парка «Анапская пересыпь» свой собственный штаб. Там вместе с волонтерами они занимались очисткой песка от мазута, проводили различные исследования, а также рекогносцировку местности. Руднев утверждает, что в ходе проводимых работ члены «Экосистемы» обнаружили большое количество твердых бытовых отходов.

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«Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — заявил Руднев.

Он рассказал, что к уборке пляжей в районе Анапы присоединились около тысячи волонтеров движения «Экосистема».

В середине декабря прошлого года в районе Керченского пролива во время шторма произошло крушение танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Тогда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, которые загрязнили местные пляжи и привели к массовой гибели черноморских дельфинов.

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К очистке морского берега от мазута отправились волонтеры, более ста из которым потребовалась медицинская помощь. Кроме того, в январе этого года стало известно, что после посещения пляжа с мазутом в Анапе умер 17-летний студент Александр Комин. Двоюродный брат Комина утверждал, что перед смертью подросток ходил очищать берег Черного моря от мазута.

В том же месяце сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк спрогнозировал, что Черное море может очищаться от разлива мазута в течение десятилетий. Он также усомнился в том, что этим летом на черноморском берегу получится провести курортный сезон.



