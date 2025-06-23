EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

На российском курорте нашли приплывший из Турции мусор

2 минуты чтения 13:43

Волонтеры во время очистки песка от мазута на территории природного парка «Анапская пересыпь» нашли мусор, который принесло течением из Турции. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

По его словам, в феврале члены движения открыли на территории природного парка «Анапская пересыпь» свой собственный штаб. Там вместе с волонтерами они занимались очисткой песка от мазута, проводили различные исследования, а также рекогносцировку местности. Руднев утверждает, что в ходе проводимых работ члены «Экосистемы» обнаружили большое количество твердых бытовых отходов.

Я переехала на Филиппины и довольна
Я переехала на Филиппины и довольна
Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино
Общество7 минут чтения

«Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — заявил Руднев.

Он рассказал, что к уборке пляжей в районе Анапы присоединились около тысячи волонтеров движения «Экосистема». 

В середине декабря прошлого года в районе Керченского пролива во время шторма произошло крушение танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Тогда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, которые загрязнили местные пляжи и привели к массовой гибели черноморских дельфинов. 

Черная вдова
Черная вдова
Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное
Криминал9 минут чтения

К очистке морского берега от мазута отправились волонтеры, более ста из которым потребовалась медицинская помощь. Кроме того, в январе этого года стало известно, что после посещения пляжа с мазутом в Анапе умер 17-летний студент Александр Комин. Двоюродный брат Комина утверждал, что перед смертью подросток ходил очищать берег Черного моря от мазута.

В том же месяце сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк спрогнозировал, что Черное море может очищаться от разлива мазута в течение десятилетий. Он также усомнился в том, что этим летом на черноморском берегу получится провести курортный сезон.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Политика
Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю
Они требуют уволить сына друга Путина, который лишает регион остатков независимости
19:59
Я переехала на Филиппины и довольна
Общество
Я переехала на Филиппины и довольна
Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино
00:01
Черная вдова
Криминал
Черная вдова
Пожилая японка трижды за семь лет выходила замуж. Ее партнеры умирали «от старости» вскоре после свадьбы. Полиция заподозрила неладное
17:00 22 июня
Что погубило «королеву неба»
Мир
Что погубило «королеву неба»
Муж решил сделать талантливую летчицу звездой — в одном из перелетов она погибла
00:01 22 июня
Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Интернет и мемы
Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Какая история скрывалась за вирусным роликом, который 15 лет назад травмировал многих
17:00 21 июня
«Нас осталось двое… Сил больше нет…»
Общество
«Нас осталось двое… Сил больше нет…»
Эльвира Шатаева была влюблена в горы и альпиниста. В горах она погибла, и муж похоронил ее у подножья погубившей ее вершины
00:01 21 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования