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Общество

СМИ: мужчина спрятался в кустах от ливня и попал в больницу

2 минуты чтения 19:02

Москвич был госпитализирован с тяжелыми ожогами шеи и кистей рук после того, как укрылся от дождя в зарослях борщевика, сообщает телеграм-канал Shot.

По данным Shot, 60-летний мужчина переждал дождь в зарослях неподалеку от своего дома, а к вечеру у него появились волдыри на шее и руках, при этом кожа покраснела и начала болеть. Мужчина был госпитализирован в Институт Склифосовского, где у него обнаружили сильные химические ожоги, которые возникли из-за того, что дождь, смешиваясь с ядовитым соком борщевика, стекал по его коже.

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Ранее в Институте Склифосовского сообщили, что их первый в этом году пациент с ожогами от борщевика получил поражение 80% кожных покровов после того, как покосил траву на своем дачном участке. Лечение мужчины заняло 10 дней.

Институт Склифосовского ежегодно принимает десятки пострадавших от воздействия борщевика. Сотрудники больницы рекомендуют не трогать это растение без спецодежды, а при попадании сока на кожу — промыть пораженный участок с мочалкой и мылом и прикрыть его от тканью от прямых солнечных лучей на пять дней. Медики подчеркивают, что уничтожение борщевика в пасмурную погоду все равно может привести к ожогам. В случае, если через несколько часов или суток после контакта на коже появились пузыри от ожогов, врачи советуют промыть их водой, обработать антисептиком или декспантенолом, принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью.

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В апреле руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт заявил, что специалисты одного из подчиняющихся его ведомству институтов близки к созданию пестицида, способного подавлять устойчивость борщевика Сосновского.

Сок борщевика делает кожу человека и животных более чувствительной к солнечному свету, что приводит к ожогам с волдырями. А пыльца растения может вызывать тошноту, головокружение, раздражение дыхательных путей и потерю сознания. 

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