Обвиняемую в терроризме из-за взорванной петарды школьницу освободили из СИЗО

16-летнюю Аню Журавлеву, которая последние два года провела в СИЗО по обвинению в терроризме и пережила насилие со стороны сокамерниц, отпустили под подписку о невыезде, сообщает «Команда против пыток». Группа поддержки «Спасите Аню» пишет, что школьницу освободили поздно вечером 17 июня, но ее мать Ольгу попросили не говорить об этом сразу из-за «определенных следственных действий».

По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», Главное следственное управление забрало дело у следователя из подмосковной Балашихи Дмитрия Тараканова, который не давал девочке учиться и оказывал на нее давление. «ОВД-Инфо» сообщает, что следователей из центрального СК «особенно удивило, что ребенок 19 месяцев находится в СИЗО».

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В феврале издание «Такие дела» со ссылкой на мать Ани рассказало, что против девочки завели дело после того, как она взорвала втулку от туалетной бумаги с содержимым петарды и опубликовала видео в телеграм-канале. «Она сделала из одной петарды три маленькие. Взорвала одну, испугалась и остальные выкинула», — объясняла Ольга.

Следствие обвинило девочку в подготовке массового убийства в школе и в участии в террористической организации «Колумбайн», в ноябре 2023 года суд поместил ее в СИЗО для несовершеннолетних в Дмитровском районе Подмосковья.

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«Такие дела» сообщили, что в СИЗО девочка пережила насилие, избиения и унижения со стороны сокамерниц, а также они принуждали ее совершить самоубийство. После попытки суицида Аню перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. В мае Ольга заявила, что Аню отправили обратно в СИЗО.

Сегодня «ОВД-Инфо» сообщил, что следствие возбудило уголовное дело о насилии над Аней. За последний месяц проект помог направить более семи тысяч обращений в СК с требованием провести проверку, а также принять меры, чтобы обеспечить права несовершеннолетней на защиту, медицинскую помощь, образование и безопасность. «Команда против пыток» пишет, что освободить Аню также просил певец Александр Розенбаум.