EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Обвиняемую в терроризме из-за взорванной петарды школьницу освободили из СИЗО

2 минуты чтения 19:50

16-летнюю Аню Журавлеву, которая последние два года провела в СИЗО по обвинению в терроризме и пережила насилие со стороны сокамерниц, отпустили под подписку о невыезде, сообщает «Команда против пыток». Группа поддержки «Спасите Аню» пишет, что школьницу освободили поздно вечером 17 июня, но ее мать Ольгу попросили не говорить об этом сразу из-за «определенных следственных действий».

По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», Главное следственное управление забрало дело у следователя из подмосковной Балашихи Дмитрия Тараканова, который не давал девочке учиться и оказывал на нее давление. «ОВД-Инфо» сообщает, что следователей из центрального СК «особенно удивило, что ребенок 19 месяцев находится в СИЗО».

Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Какая история скрывалась за вирусным роликом, который 15 лет назад травмировал многих
Интернет и мемы11 минут чтения

В феврале издание «Такие дела» со ссылкой на мать Ани рассказало, что против девочки завели дело после того, как она взорвала втулку от туалетной бумаги с содержимым петарды и опубликовала видео в телеграм-канале. «Она сделала из одной петарды три маленькие. Взорвала одну, испугалась и остальные выкинула», — объясняла Ольга.

Следствие обвинило девочку в подготовке массового убийства в школе и в участии в террористической организации «Колумбайн», в ноябре 2023 года суд поместил ее в СИЗО для несовершеннолетних в Дмитровском районе Подмосковья.

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
Интернет и мемы2 минуты чтения

«Такие дела» сообщили, что в СИЗО девочка пережила насилие, избиения и унижения со стороны сокамерниц, а также они принуждали ее совершить самоубийство. После попытки суицида Аню перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. В мае Ольга заявила, что Аню отправили обратно в СИЗО. 

Сегодня «ОВД-Инфо» сообщил, что следствие возбудило уголовное дело о насилии над Аней. За последний месяц проект помог направить более семи тысяч обращений в СК с требованием провести проверку, а также принять меры, чтобы обеспечить права несовершеннолетней на защиту, медицинскую помощь, образование и безопасность. «Команда против пыток» пишет, что освободить Аню также просил певец Александр Розенбаум.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Интернет и мемы
Видео страшной казни стало загадкой для миллениалов
Какая история скрывалась за вирусным роликом, который 15 лет назад травмировал многих
17:00
«Нас осталось двое… Сил больше нет…»
Общество
«Нас осталось двое… Сил больше нет…»
Эльвира Шатаева была влюблена в горы и альпиниста. В горах она погибла, и муж похоронил ее у подножья погубившей ее вершины
00:01
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Интернет и мемы
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
17:00 20 июня
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
Мир
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
За шесть лет он более 100 раз попал на самолет и обманул четыре авиакомпании
13:01 20 июня
Z-каналы в кризисе
Политика
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
00:01 20 июня
«Он не педофил ни в коем случае»
Общество
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
16:54 19 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования