СМИ рассказали о креативных способах зумеров искать работу

На фоне растущих сложностей с поиском работы представители поколения Z стали прибегать к нестандартным способам, чтобы заполучить ту или иную должность. О нескольких таких случаях рассказало издание Fortune.

По его данным, в последнее время в сети вирусится рассказ Лукаса Илы, который в 2016 году переехал из Литвы в Сан-Франциско и решил найти работу в Кремниевой долине. Однако Лукас, специалист по маркетингу с пятилетним опытом, быстро понял, что сделать это довольно сложно. Тогда он устроился на работу доставщиком пончиков и стал подкладывать в коробки свое резюме.

«Нас осталось двое… Сил больше нет…» Эльвира Шатаева была влюблена в горы и альпиниста. В горах она погибла, и муж похоронил ее у подножья погубившей ее вершины Общество 23 минуты чтения

«В итоге я доставил 50 коробок, адресованных руководителям маркетинга. Часто администратор сразу же передавал пончики получателю. Иногда их вызывали на ресепшен: я мог передать пончики и объяснить, почему я на самом деле там», — рассказал Лукас. В итоге его пригласили на примерно 10 собеседований, однако он так и не смог найти работу и вернулся в Европу, где устроился в компанию Bolt.

В качестве других примеров Fortune приводит историю девушки-зумера, которая устроилась на работу официанткой на крупной технологической конференции, чтобы ее резюме попало в руки менеджеров по найму. Еще одни пример — выпускница факультета психологии, которая переделала свое резюме так, чтобы оно выглядело как веб-сайт фирмы, и указала в теме письма компании, в которой она хотела работать, «предложение о работе».

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница? Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик Интернет и мемы 2 минуты чтения

Fortune отмечает, что шансы зумеров получить работу ниже, чем у представителей поколения X и Y. «Рынок настолько насыщен невероятными талантами, что требуется определенная креативность, чтобы выделиться из толпы», — рассказала изданию Айяла Оссовски, которая надевала бейсболку своего университета на работу в пиццерии и так смогла получить работу в крупной компании.

По данным издания, более половины выпускников этого года пессимистично настроены по поводу поиска работы сразу после завершения обучения. Fortune пишет, что людям становится все сложнее получить работу, поскольку компании сокращают вакансии в том числе из-за развития искусственного интеллекта.