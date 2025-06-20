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Общество

Вице-губернатора Ленобласти нашли мертвым

2 минуты чтения 08:05

В деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области обнаружено тело действующего вице-губернатора области Игоря Петрова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации области, По его словам, Петров погиб от огнестрельного ранения.

Сообщения о смерти вице-губернатора также подтвердили в администрации области. «19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области — представитель Губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области», — заявили там.

Как сообщается, тело Петрова нашли в загородном доме. Следов взлома правоохранители не обнаружили. Предположительно, Петров погиб от случайного выстрела во время чистки ружья. 

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В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила о гибели на рабочем месте в Москве в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Рязанском переулке полковника полиции Евгения Головатого.

По данным газеты, он застрелился из табельного оружия прямо в рабочем кабинете. При жизни погибший занимал пост заместителя начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях.

Как утверждал «Коммерсантъ», по факту гибели полицейского сотрудниками Следственного комитета была начата доследственная проверка, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, например, по статье о доведении до самоубийства.

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