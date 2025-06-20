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Общество

Напитки в стеклянных бутылках содержат наибольшее количество микропластика

2 минуты чтения 21:56

Специалисты из французского агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда (ANSES) провели исследование и выяснили, что в напитках в стеклянных бутылках содержится больше микропластика, чем в напитках, которые разлили в бутылки из другого материала.

Целью исследования было определить количество микропластика в воде, газировке, холодном чае, пиве и вине, а также выявить взаимосвязь между уровнем загрязнения и материалом, из которого сделана тара. 

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В ходе исследования выяснилось, что в среднем в стеклянных бутылках газировки, лимонада, холодного чая и пива содержалось около ста частиц микропластика на литр. Это в 5–50 раз больше, чем в пластиковых бутылках и банках.

«Мы ожидали противоположного результата, когда сравнивали уровень микропластика в разных напитках, продаваемых во Франции», — рассказала соавтор исследования Изелин Шаиб. 

При этом ученые отметили, что невозможно определить, представляют ли обнаруженные уровни микропластика риск для здоровья. В то же время в случае с водой уровень микропластика был низким вне зависимости от емкости — в среднем 4,5 частицы на литр в стеклянных бутылках и 1,6 частицы на литр в пластиковых бутылках и картонных упаковках.

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По мнению исследователей, повышенное содержание микропластика в стеклянных бутылках вызвано краской на крышках. Об этом свидетельствует то, что микропластик чаще всего был того же цвета и имел тот же состав, что и крышки бутылок. В свою очередь, на крышках были обнаружены царапины, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Вероятно, они образовались вследствие трения, которое высвобождало частицы микропластика.

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