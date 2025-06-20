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Общество

Ученые создали способную выявлять маркеры рака умную прокладку

2 минуты чтения 20:09 | Обновлено: 20:11

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали умную прокладку с сенсором MenstruAI, который способен выявлять в менструальной крови маркеры рака и воспаления.

Соавтор работы Лукас Доснон назвал отсутствие исследований менструальной крови «системным отсутствием интереса к женскому здоровью». «До сих пор [изучение] менструальной крови считалось пустой тратой времени. Мы же доказываем, что она является ценным источником информации», — добавил ученый.

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Ученые отметили, что менструальная кровь содержит сотни белков, среди которых есть биомаркеры, связанные с воспалительными заболеваниями и раком, включая С-реактивный белок (CRP), общий маркер воспаления, карциноэмбриональный антиген (CEA), часто повышающийся при раке, и CA-125, связанный с раком яичников и эндометриозом.

В основе MenstruAI лежит бумажная тест-полоска, которая анализирует менструальную кровь. Она реагирует на определенные белки и изменяет цвет — чем темнее цвет, тем выше концентрация того или иного биомаркера.

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Пользователям нужно сделать фото использованного датчика с помощью смартфона и загрузить его в ИИ-приложение MenstruAI. Оно проанализирует изображение, выявляя даже незначительные изменения интенсивности цвета, и преобразует их в понятные данные о состоянии здоровья.

Ученые успешно запустили пилотный проект и теперь готовят более масштабное исследование с участием более сотни человек, чтобы проверить технологию в реальных условиях. Исследователи оценят, как изменяется концентрация биомаркеров в течение менструального цикла у разных людей, что обеспечит клиническую значимость и точность их метода.

В то же время авторы исследования отметили, что MenstruAI и не ставит окончательных диагнозов. Система может лишь предупреждать пользователей об опасных уровнях биомаркеров, побуждая их обратиться к врачу. С течением времени она также сможет вести долгосрочное наблюдение за состоянием здоровья, помогая людям выявлять тенденции и понимать изменения в своем организме.

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