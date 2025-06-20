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Общество

Точное расположение спальни Путина помог установить пропагандистский фильм

2 минуты чтения 15:58 | Обновлено: 16:30

Стало известно точное расположение кремлевской квартиры Владимира Путина. Она, согласно расследованию «Проекта», занимает северную часть третьего этажа Сенатского дворца, а окна одной из спален могут выходить на Красную площадь.

Журналисты издания проанализировали вышедший в мае документальный фильм пропагандиста Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором Путин проводит экскурсию по своим апартаментам. В итоге они пришли к выводу, что его квартира занимает северную часть третьего этажа Сенатского дворца Кремля. 

Окна гостиной, как отмечается в расследовании, выходят во внутренний двор. Рядом расположены столовая — там во время интервью стоял список иконы Спас Нерукотворный, — и кухня, где Путин в фильме показывал Зарубину кефир и другие продукты.

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В другой части здания находятся библиотека, спортзал и домашняя церковь, которая, вероятно, находится прямо над рабочим кабинетом Путина этажом ниже. В обоих помещениях, как утверждается, есть списки Казанской иконы Божьей Матери. 

В фильме Зарубина Путин не показывает спальни, но упоминает, что их две — обе в северной части здания. Журналисты «Проекта» считают, что их окна могут смотреть прямо на Красную площадь.

Пытаясь установить расположение кремлевской квартиры, журналисты «Проекта» также изучили съемки с инаугурации 2018 года и размещенный на сайте Кремля виртуальный тур по Сенатскому дворцу, где, впрочем, даже снаружи не видно апартаментов Путина.

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В фильме Зарубина Путина пытаются показать бдительным, работающим по ночам лидером, который даже свет за собой выключает, подчеркнул журналист издания Алексей Коростелев. Однако во время съемок в столовой Путин «зачем-то похлопал» по выключателям, но ничего не произошло. Коростелев посчитал, что «хозяин квартиры и сам не понял зачем он это сделал», но так Путин, по его словам, поддерживает образ «человека из народа». 

Также журналист напомнил, что в Сенатском дворце раньше была квартира Сталина, но располагалась она на первом этаже.

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