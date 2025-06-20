Ученые призвали изучать методы охлаждения Земли

Ученые Кембриджского университета возглавили группу по изучению способов охлаждения Земли. В нее также вошли специалисты из Манчестерского и Вашингтонского университетов, Университета штата Аризона, Университетского колледжа Лондона, передает The Guardian.

Ученые заявили, что помимо того, чтобы концентрироваться на сокращении выбросов метана и углекислого газа в атмосферу, необходимо заняться изучением других методов охлаждения планеты. По их мнению, хотя такие идеи хорошо изучены с помощью моделирования, еще не было значительных экспериментов в реальных условиях для проверки воздействия новых методов на Землю.

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница? Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик Интернет и мемы 2 минуты чтения

В связи с этим в течение трех ближайших зимних сезонов исследователи проведут контролируемые эксперименты малого масштаба в Канаде, в ходе которых они будут откачивать воду из-под существующего слоя льда в Арктике и распределять ее по поверхности ледяного покрова, чтобы она замерзла.

«Мы наблюдаем год за годом сокращение площади и объема морского льда. Это оказывает значительное влияние на людей, живущих в Арктике. Это влияет на то, как они перемещаются, и это меняет пути миграции диких животных, таких как северные олени, что, в свою очередь, также влияет на существование коренных народов», — отметил Шон Фицджеральд из Кембриджского университета.

Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США За шесть лет он более 100 раз попал на самолет и обманул четыре авиакомпании Мир 4 минуты чтения

Еще один метод, который предстоит изучить исследователям — распыление в стратосферу аэрозолей, которые смогут отражать солнечные лучи и ограничивать их попадание на Землю. Ученые отметили, что это широко обсуждаемый метод, однако наиболее часто предлагаемые для него сульфаты могут представлять опасность для планеты, поскольку они вызывают кислотные дожди и мешают распределению осадков.

Так, ученые намерены провести эксперимент с безвредными аналогами сульфатов, которые доставят в стратосферу с помощью метеозондов. Кроме того, одним из экспериментов станет распыление морской воды для формирования облаков над океаном и отражения солнечного света.