EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые призвали изучать методы охлаждения Земли

2 минуты чтения 18:31

Ученые Кембриджского университета возглавили группу по изучению способов охлаждения Земли. В нее также вошли специалисты из Манчестерского и Вашингтонского университетов, Университета штата Аризона, Университетского колледжа Лондона, передает The Guardian.

Ученые заявили, что помимо того, чтобы концентрироваться на сокращении выбросов метана и углекислого газа в атмосферу, необходимо заняться изучением других методов охлаждения планеты. По их мнению, хотя такие идеи хорошо изучены с помощью моделирования, еще не было значительных экспериментов в реальных условиях для проверки воздействия новых методов на Землю.

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
Интернет и мемы2 минуты чтения

В связи с этим в течение трех ближайших зимних сезонов исследователи проведут контролируемые эксперименты малого масштаба в Канаде, в ходе которых они будут откачивать воду из-под существующего слоя льда в Арктике и распределять ее по поверхности ледяного покрова, чтобы она замерзла.

«Мы наблюдаем год за годом сокращение площади и объема морского льда. Это оказывает значительное влияние на людей, живущих в Арктике. Это влияет на то, как они перемещаются, и это меняет пути миграции диких животных, таких как северные олени, что, в свою очередь, также влияет на существование коренных народов», — отметил Шон Фицджеральд из Кембриджского университета.

Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
За шесть лет он более 100 раз попал на самолет и обманул четыре авиакомпании
Мир4 минуты чтения

Еще один метод, который предстоит изучить исследователям — распыление в стратосферу аэрозолей, которые смогут отражать солнечные лучи и ограничивать их попадание на Землю. Ученые отметили, что это широко обсуждаемый метод, однако наиболее часто предлагаемые для него сульфаты могут представлять опасность для планеты, поскольку они вызывают кислотные дожди и мешают распределению осадков.

Так, ученые намерены провести эксперимент с безвредными аналогами сульфатов, которые доставят в стратосферу с помощью метеозондов. Кроме того, одним из экспериментов станет распыление морской воды для формирования облаков над океаном и отражения солнечного света.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Интернет и мемы
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
17:00
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
Мир
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
За шесть лет он более 100 раз попал на самолет и обманул четыре авиакомпании
13:01
Z-каналы в кризисе
Политика
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
00:01
«Он не педофил ни в коем случае»
Общество
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
16:54 19 июня
Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01 19 июня
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования