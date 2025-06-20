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Политика

Россия обновила координаты границ в Балтийском море

2 минуты чтения 15:10

Правительство России утвердило координаты, от которых отсчитывается ширина территориального моря и прилегающей зоны у побережья материка и островов в Балтийском море. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале. 

Речь идет об исходных линиях — именно от них отсчитываются границы, за которыми начинаются внутренние, а затем — территориальные воды. 

«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, …образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», — говорится в документе.

Одновременно с этим российское правительство признало недействительным советский перечень координат от 1985 года, касавшийся Балтики, Арктики и Черного моря. Теперь Министерству обороны нужно обновить навигационные карты с учетом новых данных и опубликовать утвержденный перечень координат в «Извещениях мореплавателям». 

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Пересмотр границ в Балтийском море понадобился, чтобы избежать «любых эксцессов», объяснил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. 

«Дело в том, что вот эти точки так называемые, которые являются ориентирами, они были установлены еще в СССР, а в советское время мы были одной большой страной — Эстония, Латвия, Литва, а Польша была страной Варшавского договора. Финляндия была нейтральной. Тогда к каким-то вопросам значение было не столь серьезное не только у нас, но и там, на Западе, чем теперь», — приводит слова парламентария провластное издание. Сейчас, как сказал Климов, реальность изменилась.

Инициатором обновления морских границ в Балтийском море выступило российское Минобороны в мае 2024 года. Отмечалось, что в случае утверждения будет создана новая система исходных линий «на южной части российских островов в восточной части Финского залива», а также в районе Балтийска и Зеленоградска. 

В проекте постановления правительства тогда говорилось, что обновление координат позволит «использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды РФ; изменится прохождение государственной границы РФ на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря». 

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Весной прошлого года издание финское издание Yle отмечало, что речь идет об изменении границ возле островов Гогланд, Соммерс, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд. А на границе с Литвой под пересмотр, как утверждалось в публикации, попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, а также Балтийской косы.

В целом страны Балтии тогда отреагировали на новость о пересмотре территориальных границ в регионе настороженно. Министр иностранных дел Литвы назвал это «очевидной эскалацией», которая нуждается в «жестком ответе».

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 22 мая 2024 года написала в X о надежде на то, что Россия будет действовать в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Но накануне, говоря о выходе Финляндии из Оттавской конвенции о противопехотных минах, она высказала другое мнение: «Действия России совершенно ясно показали, что страна не соблюдает международное право и заключенные ею соглашения. Страны, которые граничат с Россией, должны учитывать это при планировании своей обороны».

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