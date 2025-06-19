Теннисистка рассказала о «ставших нормой» угрозах смертью

Британская теннисистка и 39-я ракетка мира Кэти Боултер рассказала Би-би-си, что она получает сообщения с угрозами в свой адрес и в адрес своих близких. В некоторых ей угрожают смертью, а сама спортсменка утверждает, что такие сообщения стали «нормой». Об этом же заявила американская теннисистка Джессика Пегула.

В сообщениях, которых получила Боултер, были пожелания спортсменке «заболеть раком» и угрозы повредить «могилу бабушки, если [Боултер] не умрет к завтрашнему дню». «Иди к черту, я потеряла деньги, которые мне прислала мама», — говорилось в еще одном из сообщений.

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Теннисистка отметила, что подобные письма могут негативно сказаться на молодых спортсменах. «В самом начале своей карьеры я, вероятно, воспринимала это очень лично… когда слышала комментарии по поводу своей внешности», — рассказала Боултер. Она добавила, что сейчас уровень угроз стал выше, а сообщений с ними стало больше.

Спортсменка отметила, что одно из сообщений она получила во время матча против французской теннисистки Кароль Монне на Открытом чемпионате Франции — одном из четырех турниров Большого шлема. Тогда Боултер проиграла тай-брейк первого сета, но в итоге выиграла матч.

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Теннисистка добавила, что ей сложно отличить сообщения, которые представляют реальный риск, от остальных. «Я думаю, это просто показывает, насколько мы уязвимы. <…> Вы действительно не знаете, находится ли человек поблизости или знает ли он, где вы живете, или что-то в этом роде», — рассказала Боултер.

Спортсменка считает, что большую часть оскорблений в ее адрес пишут люди, сделавшие ставки на ее матчи, поскольку она получает такие сообщения как после побед, так и после поражений.

Как пишет Би-би-си со ссылкой на данные компании Signify, Международной федерацией тенниса (ITF) и Женской теннисной ассоциацией (WTA), в прошлом году более 450 теннисистов получили в общей сложности около восьми тысяч сообщений с оскорблениями и угрозами.

