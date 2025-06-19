Российские экономисты предложили ввести «поколенческий налог»

Российские экономисты из Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» под руководством замруководителя администрации президента Максима Орешкина подготовили доклад «Будущее мира: новая платформа глобального роста», в котором предложили ради борьбы с демографическим кризисом в стране ввести поколенческий налог. Об этом сообщают «Ведомости».

В докладе приводится мнение медицинского программиста из частной компании по подбору медперсонала Amergis Брэндона Берка. Он предложил сделать родительство «выгодной профессиональной деятельностью», которая может приносить доход.

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«С каждого работающего ребенка в возрасте от 22 до 65 лет предлагается удерживать небольшой налог (3–15%) на доход и эти средства переводить родителям, преимущественно матери, в возрасте 50–65 лет. Размер выплат и ставки налога должны регулироваться государством по аналогии с регулированием центробанком ключевой ставки», — утверждает Берк.

Авторы доклада утверждают, что уже имеющихся мер, направленных на повышение рождаемости, недостаточно, чтобы поднять ее до уровня замещения. В связи с этим эксперты призвали искать «нестандартные идеи».

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В то же время профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что поколенческий налог не будет эффективным, поскольку он предполагает выплаты только матерям. Вместо него Сафонов предлагает поддерживать обоих родителей, предоставляя им бесплатные квартиры и возможность для детей получить образование.

О неэффективности поколенческого налога заявила и руководитель направления аналитики и стратегических исследований центра «Третий Рим» Маргарита Рудник. По ее мнению, современные меры поддержки семей уже несут в себе функцию перераспределения ресурсов среди поколений и направлены на то, чтобы обеспечить родителям «достойную старость».



