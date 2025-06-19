EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские экономисты предложили ввести «поколенческий налог»

2 минуты чтения 19:38

Российские экономисты из Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» под руководством замруководителя администрации президента Максима Орешкина подготовили доклад «Будущее мира: новая платформа глобального роста», в котором предложили ради борьбы с демографическим кризисом в стране ввести поколенческий налог. Об этом сообщают «Ведомости».

В докладе приводится мнение медицинского программиста из частной компании по подбору медперсонала Amergis Брэндона Берка. Он предложил сделать родительство «выгодной профессиональной деятельностью», которая может приносить доход.

«Он не педофил ни в коем случае»
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
Общество5 минут чтения

«С каждого работающего ребенка в возрасте от 22 до 65 лет предлагается удерживать небольшой налог (3–15%) на доход и эти средства переводить родителям, преимущественно матери, в возрасте 50–65 лет. Размер выплат и ставки налога должны регулироваться государством по аналогии с регулированием центробанком ключевой ставки», — утверждает Берк.

Авторы доклада утверждают, что уже имеющихся мер, направленных на повышение рождаемости, недостаточно, чтобы поднять ее до уровня замещения. В связи с этим эксперты призвали искать «нестандартные идеи».

Я живу на шотландском острове
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
Общество7 минут чтения

В то же время профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что поколенческий налог не будет эффективным, поскольку он предполагает выплаты только матерям. Вместо него Сафонов предлагает поддерживать обоих родителей, предоставляя им бесплатные квартиры и возможность для детей получить образование.

О неэффективности поколенческого налога заявила и руководитель направления аналитики и стратегических исследований центра «Третий Рим» Маргарита Рудник. По ее мнению, современные меры поддержки семей уже несут в себе функцию перераспределения ресурсов среди поколений и направлены на то, чтобы обеспечить родителям «достойную старость».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Z-каналы в кризисе
Политика
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
00:01 20 июня
«Он не педофил ни в коем случае»
Общество
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
16:54
Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01 18 июня
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00 17 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования