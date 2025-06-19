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Общество

Почти все россияне сталкивались с гостингом со стороны партнера

2 минуты чтения 18:38

Более 95% россиян хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, когда их партнер прекращал с ними общение без объяснения причин и переставал выходить на связь. С гостингом на постоянной основе сталкиваются более половины россиян, следует из опроса дейтинг-сервиса Twinby, с результатами которого ознакомилась «Афиша Daily».

Как пишет издание, чаще всего люди сталкивались с гостингом в отношениях, которые продолжались не больше месяца и не успели укрепиться. Такое поведение в 69% случаев вызывало у второго партнера навязчивые мысли, в 60% — снижение самооценки, в 52% — повышенную тревожность, а в 28% — ухудшение качества сна и снижение концентрации внимания.

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В большинстве случаев люди переживали такое расставание за несколько недель, треть респондентов ответила, что им хватало нескольких дней. При этом почти каждый четвертый опрошенный возложил вину за разрыв отношений на себя даже с учетом неэтичного поведения партнера.

«Вина возникает, если кажется, что “я все испортил”, “не сберег”, “разрушил”, — это может приводить к мучительным размышлениям о том, где была ошибка. Стыд проявляется как сомнение: “со мной что‑то не так” — и часто сопровождается сравнением себя с другими», — рассказала комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

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По ее словам, чувство вины и стыда при столкновении с гостингом может возникать у тех людей, для наказания которых в детстве использовали игнорирование. Артеменко добавила, что человек после расставания может начать бояться новых отношений, а те, кто пережил гостинг, в будущем могут сами к нему прибегнуть, причем не обязательно в плане романтических отношений.

Кроме того, треть участников опроса заявили, что гостинг негативно повлиял на их уровень доверия к людям. Пятая часть респондентов отметили, что они стали более строго выстраивать личные границы и контролировать общение с другими людьми. Всего в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.

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