СМИ: Зеленский не получил поддержки Запада на G7

Прошедший в Канаде саммит G7 оказался неудачным для приглашенного туда президента Украины Владимира Зеленского по всем важным вопросам. Он не смог заручиться ни финансовой, ни политической поддержкой, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Так, Зеленскому не удалось согласовать представленный им план финансирования Украины в размере 40 миллиардов долларов в год. Не смог он и заручиться общей поддержкой в вопросе введения новых санкций против России.

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Ранее сам Зеленский предлагал ужесточить ограничения против финансового и нефтяного секторов российской экономики. В свою очередь, ЕС предлагал снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, а также ввести новые ограничения в отношении российских банков и запрет импорта из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российского сырья.

Участники саммита ждали, что США поддержат новые санкции против России, однако этого не произошло. «Когда я налагаю санкции на страну, это обходится США в большие деньги — колоссальные деньги. Санкции — это не так-то просто», — сказал по этому поводу Трамп.

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Американский президент покинул саммит до его окончания, чтобы провести экстренное совещание в Ситуационной комнате, которое последовало за его угрозами Ирану в соцсетях.

Досрочный отъезд Трампа в Вашингтон и отмена его встречи с Зеленским стали «горьким сигналом» для Киева, пишет Berliner Zeitung. «Есть ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом – вопрос спорный. Если этого не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», – говорится в публикации.