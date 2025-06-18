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Общество

Психическое здоровье отца влияет на развитие его детей

2 минуты чтения 00:43 18 июня

Группа австралийских ученых провела исследование и выяснила, что психическое здоровье отца ребенка влияет на его когнитивное, социально-эмоциональное, языковое и физическое развитие. Об этом сообщает CNN.

По его данным, психические заболевания у отца, например, депрессия, повышенная тревожность, стресс или их сочетания, могут привести к неудовлетворительному развитию ребенка. Результаты были особенно показательными в перинатальный период, который длится от зачатия до двух лет после родов.

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Ученые считают, что в этот период плод, а затем ребенок особенно чувствителен к любым психическим потрясениям, которые испытывают его родители. «Мужчины подвержены повышенному риску психических расстройств в период перехода к отцовству: уровень распространенности клинической депрессии среди мужчин в перинатальный период достигает 8%, тревоги — 11%, повышенного стресса — от 6 до 9%», — пишут авторы.

Старший автор исследования и доцент Исследовательского центра продолжительности жизни SEED в Университете Дикина в Австралии Делиз Хатчинсон отметила, что результаты исследования подчеркивают необходимость поддерживать отцов, если общество хочет «видеть лучшие результаты для семей».

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Ученые проанализировали данные из 84 предыдущих исследований, в которых принимали участие пары отцов и детей. Они исключили из выборки семьи, в которых у отцов были серьезные заболевания и где отцы принимали лекарства, алкоголь или наркотики.

В то же время исследование показало, что не было никаких доказательств связи между психическим расстройством у родителей и адаптивным и моторным развитием. Ученые отметили, что взаимосвязь психического здоровья и развития ребенка особенно сильно прослеживалась после рождения. Психическое расстройство отца может повлиять на чувствительность ребенка и его отзывчивость, а также нарушить безопасность привязанности, отметила Хатчинсон.

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