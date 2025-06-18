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Общество

Спутники зафиксировали строительство российских военных гарнизонов у границы с Финляндией

2 минуты чтения 18:37

Спутниковые снимки, полученные и проанализированные изданием Yle, свидетельствуют от том, что Россия начала строительство артиллерийского гарнизона в Кандалакше и перебросила туда инженеров, хотя ранее эта территория использовалась как склад. Yle также обнаружило скопление техники в гарнизоне Саперное и сообщило об укреплении российских позиций в Петрозаводске.

Среди причин такой активности издание называет войну в Украине и необходимость готовить военных и технику перед отправкой в зону боевых действий. В то же время эксперты считают, что Россия стала укреплять свои позиции на границе с Финляндией на постоянной основе. «Если бы войска планировалось отправлять только в Украину, такая инфраструктура, разумеется, там не понадобилась бы», — заявил аналитик спутниковых снимков Марко Эклунд.

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По его данным, в военном городке в Кандалакше находятся около двух тысяч человек. В ходе строительства нового гарнизона там вырубили часть леса, провели земляные работы и снесли старые постройки, на месте которых прошлой зимой возвели новые здания. Yle пишет, что в этом месте должны построить еще около десятка зданий. 

Эклунд добавил, что на спутниковых снимках видно, что в Кандалакше появилось много дополнительной автотехники — вероятно, туда свезли грузовики. Эксперт назвал этот район стратегически важным для России. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на модернизацию военных городков в регионе планируют потратить в общей сложности около 42 миллионов рублей за три года.

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Кроме того, Эклунд добавил, что в гарнизоне Саперное в 70 километрах от границы расчистили полосу, предположительно, для прокладки газопровода, и свезли туда военную технику. «Это немного напоминает строительную технику на складе, где есть самые разные устройства», — прокомментировал снимки эксперт.

Также Yle сообщает о формировании нового армейского корпуса в Карелии, который подразумевает увеличение численности войск у границы на 15 тысяч человек. По данным издания, поставки для нового формирования будут идти с базы в Петрозаводске, где хранится в частности советская бронетехника, артиллерия и грузовики. В городе уже появилась бригада железнодорожных войск, а также там разместили штаб смешанной авиационной дивизии.

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