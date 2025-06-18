Россия вошла в лидеры по экономическому неравенству в обществе

В 2024 году число долларовых миллионеров в России достигло 426 тысяч человек, подсчитал швейцарский банк UBS в отчете Global Wealth Report 2025, который охватывает 56 богатейших стран. Прирост числа богатых россиян по сравнению с предыдущим годом составил 5% — по этому показателю Россия оказалась на третьем месте в мире. Долларовых миллионеров из представленных в докладе стран за год стало больше на 684 тысячи человек (на 1,2%).

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На первом месте по числу долларовых миллионеров с большим отрывом оказались США, где проживает 23,8 миллиона богатых людей, также в тройку лидеров по этому показателю входят Китай (6,3 миллиона человек) и Франция (2,897 миллиона). Следом за ними идут Япония и Германия (по 2,7 миллиона), Великобритания (2,6 миллиона) и Канада (2,1 миллиона).

Наибольший прирост миллионеров произошел в Турции — их стало больше на 8%. Вторую строчку в рейтинге заняли ОАЭ (5,8%). После России, расположившейся на третьем месте, идут Индия, ЮАР и Израиль. В Эстонии и Чехии число богатых людей упало почти на 2%, а в Японии — на 1,5%.

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Россия и Бразилия оказались на первом месте по уровню неравенства в распределении богатства. Коэффициент Джини в этих странах составил 0,82 при максимальном показателе 1. Рядом в рейтинге неравенства расположились ЮАР и ОАЭ с индексом 0,81.

В топ-25 стран с самым большим средним состоянием на одного взрослого жителя Россия не вошла. На первом месте оказалась Швейцария с показателем 687 тысяч долларов, также в тройке оказались Соединенные Штаты (620 тысяч долларов) и Гонконг (601 тысяча долларов).