СМИ сообщили о таинственных рейсах из Китая в Иран

В течение трех дней после израильского удара по Ирану в небе были зафиксированы три рейса китайских грузовых самолетов Boeing 747, официально направлявшихся в Люксембург. Однако данные полетов показывают, что лайнеры не приближались к Европе, а исчезали с радаров при подлете к Ирану, пишет The Telegraph.

По данным издания, первый самолет вылетел в субботу, второй — в воскресенье, а третий — в понедельник. Все они следовали через северный Китай, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, после чего их след терялся. Несмотря на указанный пункт назначения в Европе, опрошенные газетой эксперты считают, что конечной точкой был именно Иран.

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Boeing 747 в грузовой модификации, по словам авиаэкспертов, часто используется для перевозки военной техники и оборудования. По мнению аналитиков, Китай может таким образом оказывать поддержку Тегерану на фоне обострения конфликта с Израилем.

«Эти грузы не могут не вызывать большого интереса из-за ожидания, что Китай может сделать что-то, чтобы помочь Ирану», — отметил эксперт по китайской внешней политике из Университета Эксетера Андреа Гизелли.

По его словам, Пекин заинтересован в стабильности Ирана, который остается одним из главных поставщиков нефти в КНР. Падение иранского режима, как считают в Китае, может дестабилизировать весь регион и навредить экономическим интересам Пекина.

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The Telegraph пишет, что ранее Китай уже поставлял Ирану оборудование, которое может использоваться в военных целях, в том числе материалы для баллистических ракет. Европейские спецслужбы также фиксировали случаи, когда военное снаряжение маскировали под гражданские товары.

Cargolux, чей самолет числился среди трех китайских рейсов, заявила, что не использовала иранское воздушное пространство, а представитель компании отказался рассказать что-либо о грузе. Эксперты считают, что прямое военное вмешательство Китая маловероятно, но не исключают скрытую поддержку, которая может включать поставки техники, вооружения или систем двойного назначения.