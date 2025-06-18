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Общество

Российским школьникам предложили пересдать ОГЭ из-за ошибки экзаменаторов

2 минуты чтения 18:45

Часть выпускников 9 класса, которые сдавали Основной государственный экзамен по русскому языку в подмосковной Дубне, получили ноль баллов за изложение, потому что экзаменаторы включили школьникам аудиозапись с другим произведением, пишет глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылками на сообщение школьника и публикацию местного телеграм-канала «Дубна Вести». По данным издания, теперь школьникам предлагают либо полностью пересдать ОГЭ, либо согласиться с нулем баллов за изложение.

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«Дубна Вести» сообщает, что изложение формально не сдали более 200 девятиклассников, которые писали ОГЭ в школе №7. Когда это выяснилось, директора провели встречу со школьниками и их родителями, на которой объявили, что зачесть уже написанное изложение невозможно.

Родители обратились с открытым письмом к городским и областным чиновникам с требованием разработать новые критерии и перепроверить изложения либо проставить их детям оценки, «исходя из принципа максимального благоприятствования пострадавшей стороне — вплоть до максимальных баллов», объясняя это тем, что детям необходима компенсация морального вреда из-за организационной ошибки. Текст письма опубликовала группа «АнтиПодслушано | Дубна».

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Родители заявили, что «категорически отвергают» предложенные чиновниками варианты решения проблемы. Они назвали эти предложения «неприемлемыми, наносящими ущерб нашим детям и ущемляющими их законные права».

Позднее Мизулина опубликовала сообщение девятиклассницы из города Чехов Московской области. Школьница утверждает, что с такой же проблемой столкнулись дети, которые писали ОГЭ по русскому в школе №3. Она пожаловалась, что ошибка многим «испортила оценки в аттестат», и заявила, что ученики не считают себя обязанными пересдавать экзамен из-за ошибки организаторов.

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