Отставание девочек в математике связали с тревожностью и гендерными стереотипами

В последние десятилетия девочки успешно конкурировали с мальчиками по большинству предметов и имели более высокие оценки, а также шансы на получение высшего образования. Исключением оставалась математика, из-за этого женщины реже выбирали некоторые профессии. На публикацию об этом журнала The Economist обратила внимание «Коса».

Ученые из Франции решили проанализировать это явление и выяснить, когда возникает разница в успеваемости между мальчиками и девочками. Они использовали данные о результатах тестов 2,6 миллионов детей и динамике их успеваемости в шестилетнем возрасте на протяжении одного учебного года.

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Гендерный разрыв начал возникать уже через четыре месяца обучения, а к следующему учебному году девочек в рейтинге лучших учеников класса оказывалось в два раза меньше, чем мальчиков. Эта тенденция сохранялась и в частных, и в государственных школах, углубляясь в семьях с высоким доходом, а также в парах, где оба родителя являются учеными.

Исследователи связывают это с тем, что проверка математических знаний обычно проводится в условиях ограничений по времени, что, как утверждает The Economist, серьезнее отражается на результатах девочек, чем мальчиков. Именно тревога из-за нехватки времени, а не разница в знаниях в итоге становится причиной снижения успеваемости, считают ученые.

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Отмечается и влияние гендерных стереотипов, многие из которых исходят от родителей девочек. Они заключаются в уверенности, что мальчики справляются с математикой лучше, поскольку это обусловлено природными различиями. В дальнейшем это оказывает влияние на уверенность девочек в себе. Этот эффект усиливается в обеспеченных семьях, в которых родители вовлекаются в обучение детей и передают им свои взгляды.