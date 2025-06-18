Европейского дипломата избили во Владивостоке

Сотрудница представительства Европейского союза в России стала жертвой нападения во Владивостоке, куда приехала в командировку, пишет Der Spiegel.

Издание не называет имя пострадавшей, но уточняет, что это гражданка Румынии. Известно, что она находилась во Владивостоке с рабочим визитом и собиралась посетить консульства стран ЕС в городе. Двое мужчин напали на женщину 26 мая ранним утром, когда она вышла на прогулку из отеля. Сообщается, что они были передвигались на машине. После нападения дипломата вывезли из России.

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Личности нападавших на сотрудницу представительства ЕС пока официально не установлены. Однако европейские дипломаты не исключают, что за этим могут стоять российские спецслужбы. По информации Der Spiegel, ФСБ регулярно осуществляет слежку за дипломатами, находящимися в России. При этом нападение на представительницу иностранной дипмиссии рассматривается как новый виток в обострении отношений между Россией и странами Запада.

«Мы решительно осуждаем любые акты насилия в отношении дипломатов ЕС. Они должны иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и запугивания. Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, и мы продолжим пересматривать меры по их защите», — заявила официальный представитель ЕС Анитта Хиппер.

Европейская комиссия уже вызвала посла России в Брюсселе для дачи разъяснений. Дополнительные детали пока не разглашаются.

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В 2013 году в Москве был избит дипломат от Нидерландов. Двое мужчин, представившись электриками, проникли в квартиру, связали дипломата скотчем, избили его и оставили на зеркале нарисованное губной помадой сердце с надписью «LGBT». Никаких сообщений о задержании подозреваемых или уголовном преследовании позже так и не последовало.



